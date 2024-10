Un hiver marocain avec Jacques Majorelle

À l’occasion du centenaire du Jardin Majorelle à Marrakech, Artcurial organise une vente-événement autour de Majorelle & ses Contemporains. Des œuvres de Dinet, Girardet, Ernst ou encore Cruz-Herrera compléteront cette pré-exposition qui sera présentée à Paris, Milan, Bruxelles et à partir du 27 décembre à la Mamounia, Marrakech.



Deux chefs-d’œuvre du peintre seront proposés pour la première fois aux enchères, dont l’Aouache à Télouet (circa 1937), une redécouverte majeure (est. 350 000 – 500 000 €) et Bijoux berbères (circa 1933), une œuvre de la série des « Nus noirs » initiée par le peintre en 1931 dans l’écrin du Jardin Majorelle (est. 250 000 – 350 000 €). Des œuvres de Dinet, Girardet, Ernst ou encore Cruz-Herrera compléteront cette pré-exposition qui sera présentée à Paris, Milan, Bruxelles et à partir du 27 décembre à la Mamounia, Marrakech.

Un peintre originaire de Nancy

Il y a 100 ans, en octobre 1924, Jacques Majorelle s’installe définitivement à Marrakech et achète un terrain de 1,6 hectare. Le peintre français originaire de Nancy y fait construire sa villa et son atelier d’artiste avec les architectes Robert Poisson & Paul Sinoir. Dans la palmeraie, le site est imaginé comme un jardin luxuriant avec l’aménagement de plus de 300 espèces végétales. Baigné de lumière et de couleurs, ce jardin deviendra la source d’inspiration pour l’une de ses séries les plus emblématiques, les Nus Noirs. Aujourd’hui, Artcurial Maroc célèbre le centenaire de ce lieu symbolique à Marrakech avec une vente-évènement le 30 décembre prochain à la Mamounia.

Les « Nus Noirs » de Jacques Majorelle

C’est dans ce décor luxuriant composé d’espèces rares de cactus, de palmiers, de bougainvillées, de caroubiers et de cyprès que Jacques Majorelle installe ses modèles à partir des années 1930.

Chef-d’œuvre de cette série, Bijoux berbères (circa 19331934), représente sous un ciel nocturne une femme agenouillée avec, pour seule parure, des colliers berbères brillants sous la lune. Afin de magnifier l’épiderme et les bijoux de son modèle, Jacques Majorelle applique de la poudre d’or et d’argent sur ses papiers, une technique qui deviendra emblématique de son œuvre. En 1934, le peintre présente cette nouvelle série de nus lors d’une prestigieuse exposition à la Galerie Charpentier à Paris. Bijoux berbères en est l’une des œuvres phares.

L’œuvre est ensuite reproduite dans un numéro spécial de l’Illustration de Noël 1935 et exposée à la rétrospective Jacques Majorelle au Musée des Beaux-Arts de Nancy et à l’Institut du Monde arabe (1999-2000). Conservée depuis plus de 80 ans dans la même famille, l’œuvre est estimée 250 000 – 350 000 €.

Pratique

Préexpositions :

PARIS

Du samedi 19 au dimanche 27 octobre

7 rond-point des Champs-Elysées Marcel-Dasssault

75008 Paris

MILAN

Du jeudi 7 au mardi 12 novembre

Corso Venezia, 22 20121 Milan

BRUXELLES

Du mercredi 20 au mardi 26 novembre

Avenue Franklin Roosevelt, 5

1050 Bruxelles

Exposition publique :

MARRAKECH

Du vendredi 27 au lundi 30 décembre

LA Mamounia, Marrakech

Vente aux enchères :

Lundi 30 décembre 2024

La Mamounia, Marrakech