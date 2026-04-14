La Chine réoriente massivement ses réserves

Pékin réduit son exposition aux bons du Trésor américain à un niveau inédit depuis vingt ans, retire des liquidités colossales de son système bancaire et accumule de l’or à un rythme soutenu. Trois mouvements distincts qui, pris ensemble, dessinent une stratégie de défense face à un risque de crise systémique mondiale.

En l’espace d’un mois, la Banque populaire de Chine (PBOC) a retiré près de 1 150 milliards de yuans de liquidités du système financier national, un mouvement d’une ampleur rarissime, à contre-courant des phases d’injection massives observées lors des précédentes périodes de ralentissement. Ce choix n’est pas anodin : il signale une volonté délibérée de réduire les excès de financement accumulés, notamment dans l’immobilier et le crédit aux entreprises.

Loin d’un simple ajustement de calibrage, cette contraction s’inscrit dans une logique de durcissement de la discipline financière interne. L’objectif affiché est de renforcer la résilience du système bancaire chinois avant que la tempête, si elle doit éclater, ne frappe les marchés internationaux.

La simultanéité de ces trois mouvements (contraction monétaire, cession de dette américaine, accumulation d’or) est trop cohérente pour n’être que fortuite. Elle dessine le portrait d’une puissance qui se prépare.

Le désengagement américain se confirme

Sur le front des réserves de change, Pékin poursuit méthodiquement son désengagement vis-à-vis de la dette souveraine américaine. Ses avoirs en bons du Trésor des États-Unis s’établissent désormais autour de 694 milliards de dollars — un niveau historiquement bas, au plus proche du plancher touché depuis près de deux décennies. Il faut se souvenir qu’à son pic, la Chine détenait plus de 1 300 milliards de dollars de cette dette.

Ce recul progressif reflète une double logique : d’une part, une réévaluation de l’attrait de l’actif dans un contexte de taux élevés et de tensions géopolitiques persistantes avec Washington ; d’autre part, une volonté stratégique de réduire la dépendance au dollar dans la composition des réserves officielles. Pékin ne rompt pas totalement avec les Treasuries, mais diversifie activement.

L’or, actif refuge par excellence

À rebours de son désengagement américain, la Chine consolide au contraire ses positions en métal précieux. Après dix-sept mois d’achats ininterrompus, ses réserves d’or atteignent environ 343 milliards de dollars, plaçant le pays parmi les cinq plus grands détenteurs au monde. La stratégie est claire : l’or est un actif sans contrepartie, insensible aux décisions de politique monétaire d’un État tiers et historiquement performant dans les périodes de stress financier.

Cette accumulation traduit aussi un message plus profond adressé aux marchés : Pékin entend détenir des actifs dont aucune puissance étrangère ne peut geler ou saisir la valeur. Une leçon tirée, entre autres, du gel des réserves russes en 2022 après l’invasion de l’Ukraine.

Le triptyque d’une puissance en alerte

Analysés séparément, chacun de ces mouvements pourrait passer pour un ajustement technique ordinaire. C’est leur concomitance qui force l’attention. Réduction des liquidités domestiques, cession massive de dette américaine, renforcement des réserves en or : ce triptyque compose une stratégie défensive cohérente, que certains analystes comparent aux repositionnements observés avant la crise financière de 2008, mais à une échelle bien plus systématique.

La Chine semble ainsi anticiper une phase de forte volatilité internationale — qu’il s’agisse d’un choc sur les marchés obligataires, d’un épisode de fragmentation monétaire mondiale ou d’une nouvelle crise de liquidité dans le système financier occidental. Dans tous les cas, Pékin choisit de renforcer son bilan avant la tempête plutôt que d’en gérer les conséquences après.

La gestion des réserves est devenue un levier de puissance à part entière, au croisement de la politique monétaire, de la géopolitique et de la stabilité financière mondiale.

Un signal pour les marchés mondiaux

Au-delà de la Chine elle-même, ces décisions constituent un indicateur avancé précieux. Lorsque la deuxième économie mondiale repositionne ses réserves de cette façon, elle envoie un signal que les gérants d’actifs, les banques centrales alliées et les institutions multilatérales ne peuvent ignorer. L’architecture financière mondiale, longtemps centrée sur le dollar et les obligations d’État américaines comme actifs refuges ultimes, est soumise à des pressions de redistribution qui s’accélèrent.

Ce réalignement ne se produira pas du jour au lendemain. Mais la direction est posée. Et la vitesse à laquelle Pékin exécute cette stratégie suggère que l’horloge, pour les grandes institutions financières mondiales, tourne plus vite qu’elles ne voudraient l’admettre.