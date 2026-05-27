Médicaments de demain : à Nancy, ETAP-LAB veut rendre la recherche préclinique plus lisible

Installée sur le technopôle Nancy-Brabois, ETAP-LAB renforce son offre et son identité pour mieux présenter ses expertises en recherche préclinique. Derrière cette évolution, l’entreprise lorraine veut clarifier son rôle auprès des biotechs et des laboratoires pharmaceutiques, à une étape clé du développement des futurs médicaments.

La recherche préclinique, une étape clé avant les essais chez l’humain

Avant d’être testé chez l’être humain, un candidat médicament doit franchir une étape essentielle : la recherche préclinique. Cette phase permet d’évaluer son efficacité potentielle, de mieux comprendre ses mécanismes d’action et de produire des données scientifiques utiles avant d’envisager des essais cliniques.

C’est sur ce terrain qu’intervient ETAP-LAB, société de recherche contractuelle installée à Vandœuvre-lès-Nancy, sur le technopôle Nancy-Brabois. Forte de plus de 35 ans d’existence, l’entreprise accompagne des industriels pharmaceutiques, des biotechs et des acteurs de la santé dans l’évaluation de candidats médicaments, de dispositifs médicaux ou de produits de santé.

Une entreprise lorraine au service des biotechs et laboratoires pharmaceutiques

ETAP-LAB annonce une évolution de son identité de marque et de l’organisation de ses services. Cette transformation accompagne la croissance de l’entreprise, dont l’offre s’est diversifiée ces dernières années, notamment avec la création de STROK@LLIANCE en 2017 et l’acquisition de SYNCROSOME en 2023.

L’objectif est de rendre plus compréhensible une activité scientifique complexe. Dans un secteur où les entreprises externalisent de plus en plus certaines étapes de recherche et développement, les CRO précliniques jouent un rôle stratégique : elles aident à dérisquer les projets, à documenter les résultats et à soutenir les décisions des laboratoires, des investisseurs ou des partenaires industriels.

Quatre marques pour clarifier les domaines d’expertise

Pour structurer son offre, ETAP-LAB adopte une architecture de marque ombrelle. L’entreprise regroupe désormais ses activités autour de quatre marques de services, chacune associée à un domaine d’expertise préclinique.

Deux marques étaient déjà identifiées : STROK@LLIANCE, spécialisée dans les pathologies neurovasculaires et l’AVC, et SYNCROSOME, experte en pharmacologie cardiovasculaire. Deux nouvelles marques complètent cette organisation : BRAINXPLORE, dédiée aux maladies du système nerveux central, et SKINAXIS, spécialisée en dermatologie.

Cette organisation permet à ETAP-LAB de présenter plus clairement ses compétences en neurologie, dermatologie, cardiovasculaire et recherche sur l’AVC. Pour ses clients, l’enjeu est d’identifier plus rapidement le bon domaine d’expertise et les services adaptés à leurs projets.

Un nouveau site internet pour regrouper les expertises

Cette évolution s’accompagne du lancement d’un nouveau site internet, mis en ligne le 29 avril 2026. Celui-ci fusionne trois sites existants et présente de manière unifiée les services de pharmacologie in vitro et in vivo, les expertises scientifiques et les plateformes technologiques de l’entreprise.

Au-delà d’une refonte graphique, cette nouvelle organisation vise à simplifier le parcours des visiteurs et à rendre plus visible l’étendue des savoir-faire d’ETAP-LAB. L’entreprise souhaite ainsi mieux répondre aux besoins des biotechs, laboratoires pharmaceutiques et acteurs de l’innovation en santé.

Vers une recherche préclinique plus prédictive et plus éthique

ETAP-LAB affiche également une ambition à moyen terme : consolider sa position d’acteur européen et contribuer au développement de méthodes alternatives innovantes, comme les organes-sur-puce et les nouvelles approches méthodologiques, souvent désignées par l’acronyme NAMs.

Ces outils font partie des évolutions importantes de la recherche biomédicale. Ils visent à produire des données plus proches de la réalité humaine, à améliorer la prédictivité des modèles et, lorsque cela est possible, à réduire le recours aux modèles animaux à des fins scientifiques.

Avec cette nouvelle identité, ETAP-LAB ne communique donc pas seulement sur une évolution de marque. L’entreprise cherche surtout à rendre plus lisible sa place dans une chaîne de recherche complexe : celle qui relie les premières hypothèses scientifiques aux traitements qui pourront, demain, être évalués chez les patients.