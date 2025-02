Flambée de l’or et décrochage de la France : jusqu’où ?

Les derniers indicateurs économiques français sont préoccupants, selon l’économiste Marc Touati : taux de chômage en hausse, récession qui se confirme et dépenses publiques qui continuent d’augmenter. Un tableau inquiétant qui place l’Hexagone en queue de peloton des grandes économies mondiales.

Une récession qui se confirme

L’enquête des directeurs d’achat de janvier 2025 vient confirmer les difficultés de l’économie française. Pour le quatrième mois consécutif, la France occupe la dernière place du classement mondial avec un indice composite sous la barre des 50, synonyme de récession. Cette situation dure depuis maintenant 20 mois, à l’exception d’avril et août 2024. Après une baisse au quatrième trimestre 2024, le PIB devrait à nouveau reculer au premier trimestre 2025, entrant ainsi techniquement en récession.

Le paradoxe du chômage

Les chiffres du chômage présentent une situation contrastée. Si l’INSEE annonce une légère baisse à 7,3% pour la catégorie A au quatrième trimestre 2024, Eurostat indique au contraire une hausse à 7,8%. Plus inquiétant encore, le taux de chômage toutes catégories confondues atteint 16,6%. L’emploi salarié dans le secteur privé recule de 0,24% au quatrième trimestre, une situation rarement observée hors périodes de crise majeure.

Des dépenses publiques qui s’envolent

La situation des finances publiques continue de se dégrader. Les dépenses publiques ont atteint 1661,4 milliards d’euros au troisième trimestre 2024, avec une augmentation particulièrement marquée des dépenses de fonctionnement (+20,6% depuis 2021). Ces dernières représentent désormais 32,3% du total des dépenses publiques, soit 537,2 milliards d’euros. La dette publique a augmenté de 915 milliards d’euros depuis fin 2019, alors que le PIB en valeur n’a progressé que de 469 milliards sur la même période.

L’or comme valeur refuge

Dans ce contexte d’incertitude, l’or continue sa progression et approche la barre symbolique des 3000 dollars l’once. Cette hausse s’explique par plusieurs facteurs : le ralentissement économique mondial, la reprise de l’inflation, la survalorisation des marchés boursiers et les crises politiques en Europe. Depuis 2020, le métal précieux a enregistré une hausse de 91,2% en dollars et de 86% en euros.

Perspectives pour 2025

Les prévisions de croissance pour 2025 apparaissent optimistes, avec un objectif gouvernemental de 0,9% qui pourrait être difficile à atteindre. La France fait face à de nombreux défis structurels : un déficit public qui pourrait atteindre 6% du PIB, une possible dégradation de sa note par les agences de notation, et une perte continue de compétitivité. Sans réformes profondes, notamment dans la réduction des dépenses publiques et la baisse des impôts, la situation économique française risque de continuer à se détériorer.