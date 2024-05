Choose France 2024 : le Grand Est, 2ᵉ Région française pour l’accueil des investissements !

À l’occasion du sommet international Choose France, qui s’est tenu ce lundi 13 mai à Versailles, 56 annonces d’investissements en France ont été divulguées. Le Grand Est se hisse à la 2ᵉ place du classement.

Le Grand Est est ex æquo avec les Hauts-de-France et derrière l’Île-de-France et totalise 8 projets d’investissements majeurs sur son territoire, dont l’implantation de Microsoft en Alsace dans l’agglomération malthusienne (plus de 2 milliards d’euros investis pour un Data Center nouvelle génération).

Le Grand Est dans le top 10

Après les très bons résultats dévoilés le 2 mai par le baromètre Ernst&Young et qui place le Grand Est dans le top 10 des Régions les plus attractives d’Europe et 3ᵉ au niveau national, les annonces Choose France confirment une fois encore l’attractivité du Grand Est. Deuxième Région industrielle, mais aussi plus grande Région frontalière de France, le Grand Est est la 3ᵉ Région la plus attractive de France pour l’accueil des Investissements Directs à l’Étranges (IDE).

« Ces annonces sont une excellente nouvelle pour notre Région, se félicite Franck Leroy, Président de la Région Grand Est ! Elles confirment l’efficacité de notre politique économique en faveur de la réindustrialisation et des transitions énergétique et environnementale. Les investisseurs étrangers l’ont compris : le Grand Est est une terre de grandes réussites, résolument tournée vers l’avenir, capable d’attirer de nouveaux investisseurs, mais aussi de créer les conditions favorables à leur développement dans la durée. Pour preuve, depuis 2015, ce sont près de 1 100 projets qui ont été accueillis sur notre territoire, soit 34 000 emplois ! Je ne peux que me réjouir de ces très bons résultats et souhaite que nous poursuivions nos efforts pour faire du Grand Est une Région toujours plus attractive. »

Liste des 8 projets d’investissements annoncés en Grand Est lors du sommet Choose France