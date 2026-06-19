Chambley (54) ouvre son ciel à de jeunes orphelins de la Police

Sur la base aéronautique de Chambley Planet’Air, en Meurthe-et-Moselle, l’émotion et la solidarité ont pris leur envol.

Le club ULM Sports Loisirs présent sur le site a choisi d’accueillir avec enthousiasme un groupe de jeunes orphelins de la Police dans le cadre d’une journée de découverte entièrement dédiée au monde de l’aéronautique.

Cette initiative a permis à quatre jeunes accompagnés de leurs encadrants de vivre une immersion unique au cœur des activités aériennes de Chambley.

Les ateliers de DPI Aircraft

Au programme : découverte des simulateurs de vol, visite des hangars et des aéronefs, rencontre avec des passionnés, initiation pédagogique à l’univers des ULM et échanges autour des métiers de l’aéronautique, des formations et des différents parcours professionnels liés au monde aérien.

Les jeunes ont également eu l’opportunité de découvrir les ateliers de DPI Aircraft, nouvelle entreprise implantée sur la base de Chambley et spécialisée dans la conception et la réalisation d’un nouvel ULM haut de gamme.

Cette visite leur a permis de découvrir concrètement les différentes étapes de conception et de fabrication d’un aéronef moderne : étude des matériaux, assemblage, techniques de construction et présentation des innovations développées par cette jeune société aéronautique.

« Un formidable vecteur de rêve et de découvertes »

La visite et l’encadrement pédagogique de cette journée ont été supervisés par Jean‑Michel Vidal, bénévole infatigable et figure bien connue du club, qui accompagne depuis de nombreuses années l’ensemble des activités pédagogiques et de découverte proposées aux jeunes et aux visiteurs.

Pour Georges HUMEAU, Président du club ULM Sports Loisirs mais également Président de l’AUAB, l’association qui regroupe les acteurs aéronautiques de la base et organise la future manifestation estivale « Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête », cette journée revêt une dimension toute particulière : « Nous acceptons avec joie d’accueillir ces jeunes orphelins de la Police, dit-il. L’aéronautique est un formidable vecteur de rêve, de découverte, de confiance en soi et de transmission. Si nous avons pu, le temps d’une journée, leur offrir des sourires, de l’évasion et peut-être même susciter des vocations, alors notre mission aura été pleinement réussie. »

Cette action s’inscrit pleinement dans la volonté des associations présentes sur la base de Chambley de rendre l’aéronautique accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes publics. Elle illustre également les valeurs humaines de partage, de solidarité et de transmission qui animent les bénévoles et passionnés du site.

À travers cette journée, Chambley Planet’Air confirme une nouvelle fois son rôle de lieu de rencontres, d’apprentissage et d’ouverture, où la passion du ciel peut aussi devenir un formidable outil éducatif et humain.