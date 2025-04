La CCI Meurthe-et-Moselle facilite l’entrepreneuriat dans le Toulois

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement économique local, la Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle organise une réunion d’information dédiée à la création d’entreprise dans le sud-ouest du département, le lundi 28 avril 2025, de 10h à 12h, dans les locaux de l’E2C – Site Kléber, situés au 684 Rue Guy Pernin à Toul.

L’initiative témoigne de la volonté de la CCI 54 de se rapprocher des porteurs de projets sur l’ensemble du territoire, en apportant un soutien concret et personnalisé aux futurs entrepreneurs du Toulois. En délocalisant ses actions, la CCI facilite l’accès à l’information et aux ressources pour celles et ceux qui envisagent de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Démystifier et démythifier le parcours entrepreneurial

Lors de cet événement, les participants bénéficieront d’un éclairage complet sur les principales étapes de la création d’entreprise. Il sera question de transformer une idée en un projet viable, de choisir le statut juridique et fiscal le plus adapté, d’identifier les aides financières disponibles, de comprendre les démarches d’immatriculation, ainsi que d’appréhender les facteurs clés de succès et la posture à adopter en tant que chef d’entreprise.

Animée par des conseillers experts de la CCI, cette session interactive offrira également l’opportunité aux participants de poser leurs questions spécifiques et d’échanger sur leurs projets respectifs. Cet accompagnement de proximité, qui vise à démystifier le parcours entrepreneurial, fournit des outils utiles et nécessaires pour entreprendre en toute sérénité.

Inscription gratuite mais obligatoire

L’accès à cette réunion est gratuit, toutefois, l’inscription préalable est obligatoire via le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : Atelier Créa – Toul – Google Forms.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre conseillère création :

Lorène LACERCAT – lo.lacercat@nancy.cci.fr