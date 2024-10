Peugeot, Citroën : Rappel de plus de 760 000 véhicules

Le groupe automobile Stellantis lance une campagne de rappel pour les véhicules Citroën et Peugeot équipés du moteur 1.5 BlueHDi. En cause : des problèmes potentiels sur la chaîne de distribution, explique en exclusivité le magazine L’Argus.

Une campagne d’analyse préventive d’envergure

Depuis le 27 septembre 2024, Citroën et Peugeot ont initié une importante campagne de rappel sous les codes MTT (Peugeot) et NJ4 (Citroën). Cette opération vise à analyser le comportement de la chaîne de distribution et de son tendeur hydraulique sur un échantillon de 3 000 véhicules, parmi les 761 807 clients contactés en France.

Les modèles concernés

L’opération cible les véhicules produits entre janvier 2018 et décembre 2021, équipés du moteur 1.5 BlueHDi avec une chaîne d’entraînement de 7 mm. Sont concernés :

284 253 Citroën (C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C4 Picasso, C5 Aircross et Berlingo)

477 554 Peugeot (208, 2008, 308, 3008, 508, 5008 et Rifter)

Une intervention adaptée au kilométrage

L’intervention varie selon l’usage du véhicule :

Pour les véhicules de moins de 120 000 km : simple enregistrement sonore de la distribution

Pour ceux dépassant les 120 000 km : remplacement complet du kit de distribution avec mise à disposition d’un véhicule de prêt

Un problème déjà identifié

Le dysfonctionnement se manifeste de deux manières :

Un bruit de claquement au niveau de la distribution

Dans les cas les plus graves, une impossibilité de démarrage due à la rupture de la chaîne

Une prise en charge encadrée

Stellantis assure actuellement une prise en charge à 100% pour les véhicules de moins de 5 ans ou affichant moins de 150 000 km. Cette nouvelle campagne pourrait préfigurer une extension de la garantie, similaire à celle mise en place pour le moteur 1.2 PureTech (10 ans ou 175 000 km).

Ce rappel intervient alors que le groupe fait déjà face à des difficultés avec son moteur essence 1.2 PureTech, soulignant l’importance d’une gestion efficace du service après-vente pour préserver la confiance des clients.