Le MEDEF et la Région Grand Est en force à la REF !

Cette année encore, le MEDEF Grand Est et la Région Grand Est accueilleront l’ensemble des acteurs de la Rencontre des Entrepreneurs de France sur un stand commun de promotion en plein cœur du village des adhérents, les 26 et 27 août 2024 à l’Hippodrome Longchamp à Paris.

Événement incontournable de la rentrée économique, la Rencontre des Entrepreneurs de France retrouvera son site favori à l’Hippodrome de Paris Longchamp pour deux jours de débats, de Keynotes et d’échanges avec un programme exceptionnel d’intervenants, toujours dans un esprit de convivialité.

Le thème du Pouvoir

Pour sa sixième édition, la REF s’intéresse à la thématique du « Pouvoir », en partant du constat qu’il n’y aura jamais eu, dans l’histoire de l’Humanité, autant d’élections majeures organisées dans la même année, avec comme conséquence, des bouleversements immédiats et à venir.

Le pouvoir, son incarnation, ses prises de décisions et leurs conséquences, seront donc au cœur des débats, avec près d’une centaine d’intervenants de haut niveau qui viendront partager leurs visions et convictions sur la grande scène de la REF.

L’attractivité ed la Région

Après une première participation très réussie l’an dernier, marquée par une forte fréquentation de leur stand, élus, adhérents, chefs d’entreprises, journalistes et partenaires, le MEDEF Grand Est et la

Région Grand Est renouvellent l’opération cette année.

À noter lundi 26 août, une séquence d’échanges entre Alexandre Farro, Président du MEDEF

Grand Est, Franck Leroy, Président de la Région Grand Est, et les adhérents, MEDEF Territoriaux

et Fédérations professionnelles, dans un espace privé de rencontres avec des invités-prestige.

En participant à ce grand rendez-vous économique, le MEDEF Grand Est et la Région Grand Est

saisissent l’opportunité de renforcer la visibilité et l’attractivité de la Région Grand Est, du MEDEF

Grand Est et de ses adhérents, en apportant un soutien aux forces vives que sont les entrepreneurs.

Programme officiel de la #REF24