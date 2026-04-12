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R&D : l’Europe creuse sa propre tombe

- 09:36

Les dernières données de l’OCDE sont sans appel : non seulement l’Union européenne investit beaucoup moins en recherche et développement que les États-Unis ou la Chine, mais ses dépenses stagnent, voire reculent dans ses deux premières économies.

R&D et innovation (UnlimPhotos)
R&D et innovation (UnlimPhotos)

Le rapport Draghi de 2024 avait tiré la sonnette d’alarme. Le prix Nobel d’économie Philippe Aghion avait, lui, été encore plus direct : « De manière évidente, il y a un décrochage technologique européen. Ce sont aujourd’hui les États-Unis et la Chine qui tiennent le haut du pavé en matière d’innovations de rupture. » Les chiffres fraîchement publiés par l’OCDE transforment cet avertissement en réalité chiffrée, froide et préoccupante.
« Il y a un décrochage technologique européen. Ce sont les États-Unis et la Chine qui tiennent le haut du pavé »selon Philippe Aghion, prix Nobel d’économie

Les dépenses mondiales en 2024

À l’échelle de l’ensemble des 38 pays membres de l’OCDE, les dépenses en R&D ont progressé de 2,6 % en 2024. Un chiffre de façade qui masque de profondes fractures : la croissance américaine s’établit à 3,4 %, tandis que l’Union européenne peine à afficher un maigre +0,4 %. Plus inquiétant encore, la première économie du bloc, l’Allemagne, recule de 0,4 %. La France, de son côté, avait déjà enregistré un repli de 0,5 % en 2023 selon le ministère de l’Enseignement supérieur.

dépenses R&D

La Chine, nouvelle puissance invisible de l’innovation

Non-membre de l’OCDE, la Chine publie ses propres statistiques. Et elles donnent le vertige : une croissance annuelle moyenne de 10,5 % entre 2021 et 2024, pour atteindre plus de 3 600 milliards de yuans de dépenses en R&D l’an dernier. En parité de pouvoir d’achat, Pékin a rattrapé — voire dépassé — Washington. Le stock de brevets chinois est désormais supérieur à celui de toutes les autres grandes économies mondiales, relevait le Haut-commissariat français à la stratégie et au plan en février dernier.

L’intensité R&D : qui fait vraiment l’effort ?

Rapportée au PIB, la dépense en R&D révèle qui consent réellement un effort national. L’UE stagne à 2,13 % depuis 2020, largement distancée par les États-Unis (3,44 %) et l’Allemagne elle-même (3,13 %). La France affiche 2,12 %. La Chine, à 2,69 %, a quant à elle déjà dépassé la moyenne européenne et talonne la moyenne OCDE (2,72 %).

intensité

Ce que cela signifie

L’OCDE est formelle : États-Unis et Chine ont consolidé leur position de leaders incontestés en 2024, creusant un écart qui sera difficile, voire impossible, à combler sans un sursaut politique majeur. À l’heure où les innovations de rupture (intelligence artificielle, quantique, biotechnologies) dessinent les équilibres de puissance du siècle, l’Europe semble avancer à contresens. Les belles déclarations d’intention ne manquent pas. Ce qui manque, ce sont les chèques.

Sources : OCDE (2024), Bureau d’État des statistiques de la République populaire de Chine, Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (nov. 2024), Haut-commissariat à la stratégie et au plan (fév. 2025).

 

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