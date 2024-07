42 athlètes du Grand Est aux Jeux Olympiques de Paris 2024 !

À partir du 25 juillet, 42 athlètes du Grand Est disputeront les Jeux Olympiques de Paris 2024. En sport collectif ou individuel, il y aura des chances de médailles chez les sportifs régionaux !

« À l’approche de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Région Grand Est est fière de la sélection olympique de 42 athlètes licenciés dans les clubs du territoire, souligne Franck Leroy, président de la région Grand Est. Ces sportives et ces sportifs, par leur détermination, leur courage et leur excellence, incarnent les valeurs que nous partageons et que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Depuis toujours, la Région Grand Est a su reconnaître l’importance du sport non seulement comme vecteur de santé et de bien-être, mais aussi comme moteur de cohésion sociale et de rayonnement international. À ce titre, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs ambitieux pour accompagner nos sportifs tout au long de leur préparation. Que ce soit par le financement des infrastructures, le soutien aux clubs et associations, ou encore l’accompagnement personnalisé de nos athlètes, chaque initiative vise à offrir les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent s’entraîner et briller sur la scène internationale. Je souhaite à ces 42 athlètes une belle quinzaine sportive et j’espère qu’elles et ils connaitront les joies du podium olympique. »

Les sportifs sélectionnés

ATHLETISME

Clémence Beretta (88) 20 km marche / relais

Muhammad Kounta (51) 4 x 400m et 4 x 400m mixte

Auriana Lazraq-Khlass (57) Heptathlon

Marie-Ange Rimlinger (57) 4 x 100m (remplaçante)

Méline Rollin (08) Marathon

Yann Schrub (57) 10 000m et 5 000m

Pauline Stey (67) 20 km marche / relais

Tueraitera Tupaia (68) Javelot

AVIRON

Hugo Beurey (54) Deux de couple poids léger

Valentin Onfroy (55) Quatre sans barreur (remplaçant)

BADMINTON

Thom Gicquel (68) Double mixte

Margot Lambert (68) Double féminin

ÉQUITATION

Simon Delestre (57) Saut d’obstacles

ESCRIME

Sara Balzer (67) Sabre

Sarah Noutcha (67) Sabre

GYMNASTIQUE

Morgane Osyssek (67) Gymnastique artistique féminine

Lozea Vilarino (57) Gymnastique rythmique

HANDBALL

Sarah Bouktit (57)

Chloé Bouquet-Valentini (57)

Laura Flippes (57)

Lucie Granier (57)

NATATION

Anastasia Bayandina (67) Ballet et duo

Eve Planeix (67) Ballet et duo

Gwendal Bisch (67) Plongeon 3 m

Hugo Fontani (67) Waterpolo

Lara Andres (68) Waterpolo

Aurélie Battu (68) Waterpolo

Camélia Bouloukbachi (68) Waterpolo

Audrey Daulé (68) Waterpolo

Juliette Dhalluin (68) Waterpolo

Louise Guillet (68) Waterpolo

Valentine Heurtaux (68) Waterpolo

Camille Radosavijevic (68) Waterpolo

Tiziana Raspo (68) Waterpolo

TAEKWONDO

Magda Wiet-Henin (54) Moins de 67 kg

TENNIS

Ugo Humbert (57)

TENNIS DE TABLE

Charlotte Lutz (67) Par équipe

TIR

Mélanie Couzy (68) Fosse

Sébastien Guerrero (68) Fosse

Manon Herbulot (08) Carabine 10m et par équipe mixte

Lucas Kryzs (57) Carabine 50m 3 positions, carabine 10m homme et par équipe mixte

Océanne Muller (67) Carabine 10m et par équipe mixte

