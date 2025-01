Paris : un vol de portable vire au drame

Un adolescent est mort samedi pour avoir refusé de céder son téléphone portable à deux mineurs.

Grosse émotion après le meurtre d’un adolescent de 14 ans, victime d’une agression ultra-violente lors d’une tentative de vol de téléphone portable vendredi soir dans la capitale. Deux mineurs sont désormais en garde à vue pour ce crime qui a sidéré l’opinion publique.

Les circonstances glaçantes d’un meurtre

Les faits se sont déroulés vendredi vers 20 heures, alors que la jeune victime rentrait de son entraînement de football. Deux adolescents de 16 et 17 ans lui ont réclamé son portable. Face au refus du jeune homme, l’un des agresseurs n’a pas hésité à le poignarder violemment à l’épaule.

Malgré les premiers secours prodigués par un ami, la victime est décédée samedi vers midi. Une enquête pour « extorsion suivie de mort » a été immédiatement ouverte par le parquet de Paris, un crime passible de la perpétuité.

Profil des suspects : des mineurs déjà connus de la justice

Les deux suspects, domiciliés dans le 14ᵉ arrondissement, ont un passé judiciaire chargé. L’un d’eux avait déjà fait l’objet d’une mesure éducative en décembre 2023 pour des faits de vols et d’extorsion.

La communauté éducative sous le choc

Le collège Montaigne, où était scolarisée la victime, et le Patronage Olier, son club de football, ont mis en place des cellules psychologiques pour accompagner les élèves et les joueurs traumatisés.

L’enquête se poursuit pour comprendre les ressorts de ce drame qui pose des questions cruciales sur la violence juvénile à Paris.