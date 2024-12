Sarkozy : Un bracelet électronique pour la Noël

En rejetant le pourvoi de Nicolas Sarkozy, ce mercredi 18 décembre 2024, la Cour de cassation a confirmé la condamnation définitive de l’ancien président de la République dans l’affaire « Bismuth », à trois ans de prison, dont un ferme, aménagé sous bracelet électronique.

Du jamais vu sous la 5ᵉ République. Un ancien président français est condamné à une peine de prison ferme. Ce mercredi 18 décembre, la Cour de cassation a définitivement rejeté le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l’affaire des écoutes. L’ancien chef de l’État, ainsi que son avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert, sont condamnés à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme sera purgé sous bracelet électronique. (On lira ci-dessous les différents épisodes de ce dossier judiciaires).

Recours devant la CEDH

Aussitôt après l’annonce, Nicolas Sarkozy a publié un message sur X, clamant sa détermination : « Je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit. Ma détermination est totale sur ce dossier comme sur les autres. La vérité finira par triompher. A ce moment-là, chacun aura à rendre compte devant les Français ».

Son nouvel avocat, Patrice Spinosi, a immédiatement annoncé son intention de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contestant notamment la légalité des écoutes ayant conduit à cette condamnation.

L’ancien président n’en a pas fini avec la justice. Il sera jugé en appel début janvier 2025 dans l’affaire du financement illégal de sa campagne électorale de 2007.