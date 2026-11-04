Trump face au Congrès démocrate : ses vrais pouvoirs après les midterms

Les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre 2026 ont marqué un tournant politique majeur. Les démocrates ont remporté la majorité absolue au Congrès, avec au moins 218 sièges à la Chambre des représentants et 53 au Sénat. Donald Trump, confronté à une opposition parlementaire désormais dominante, devra adapter son approche gouvernementale pour la seconde moitié de son mandat.

Une débâcle électorale pour les républicains

Le scrutin de novembre 2026 s’est déroulé dans un contexte de mécontentement économique généralisé. Le coût de la vie, les inquiétudes sur le pouvoir d’achat, les tensions géopolitiques avec l’Iran et diverses controverses autour de l’administration Trump ont mobilisé les électeurs contre les républicains. Cette vague démocrate a dépassé les simples circonscriptions traditionnellement disputées pour s’étendre à des bastions républicains historiques.

Au Sénat, les démocrates ont remporté plusieurs sièges jusqu’alors contrôlés par les républicains, notamment au Texas, dans l’Iowa, l’Ohio, le Kansas, le Maine, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. À la Chambre des représentants, plusieurs circonscriptions réputées sûres pour les conservateurs ont basculé. Même les élections des gouverneurs ont confirmé cette dynamique avec des victoires démocrates au Texas, en Géorgie, dans l’Ohio et en Iowa — autant de territoires qui avaient largement soutenu Trump lors de la présidentielle de 2024.

La stratégie du veto présidentiel

Un instrument politique redoutable

Face au Congrès désormais hostile, Donald Trump a calmement averti ses adversaires qu’il deviendrait « monsieur Veto ». Le président américain dispose en effet d’une arme redoutable face aux initiatives législatives démocrates : son pouvoir de veto. Chaque loi votée par le Congrès peut être rejetée par la signature présidentielle, bloquant ainsi l’agenda législatif des parlementaires.

Trump a même affiché sa détermination en postant une photo d’une casquette siglée du mot « veto » sur son réseau social Truth Social. Cette approche révèle sa stratégie : utiliser le veto pour imposer des négociations et forcer les démocrates à trouver des compromis à ses conditions. Selon sa propre déclaration au podcast Pod Force One : « Je mets mon veto à tout, et ensuite les démocrates arrivent et veulent conclure un accord ».

Les limites du veto présidentiel

Cependant, le veto présidentiel n’est pas un pouvoir absolu. Un veto peut être contourné si le Congrès parvient à réunir une majorité des deux tiers dans les deux chambres. Cet obstacle demeure quasi insurmontable pour les démocrates, qui ne disposent que d’une avance réduite au Sénat. Cette mathématique politique donne à Trump une marge de manœuvre considérable, même sans majorité législative.

Les décrets présidentiels : gouverner sans le Congrès

Une arme législative contournant le Congrès

Au-delà du veto, Trump possède un instrument encore plus puissant : le pouvoir d’action exécutive par décrets et ordonnances présidentielles. Ces deux dernières années, le président a largement contourné le processus législatif du Congrès en utilisant ses prérogatives exécutives pour mettre en œuvre sa politique. Il a ainsi imposé des droits de douane, réalisé des coupes dans les agences fédérales, modifié des politiques sectorielles et reconfigurer l’orientation générale de l’administration sans requérir l’approbation parlementaire.

Ces ordonnances exécutives permettent au président de donner des instructions directes aux agences fédérales, de mettre en œuvre des changements de politique et de mobiliser les ressources de l’État sans passer par la législation. Trump a même invoqué à plusieurs reprises l’état d’urgence nationale pour étendre son pouvoir d’agir sans nouvelle loi, une pratique qui offre une flexibilité remarquable à l’exécutif.

Les risques judiciaires du gouvernement par décret

Néanmoins, ces décrets ne sont pas invulnérables. Le système judiciaire américain, notamment la Cour suprême, peut désavouer les actions présidentielles. En février, la Cour suprême avait ainsi annulé les taxes aux frontières imposées par Trump, rappelant que certaines prérogatives économiques relèvent normalement du Congrès. Malgré cette limite, les décrets présidentiels restent un instrument puissant permettant à Trump de gouverner largement indépendamment d’une majorité parlementaire hostile.

Les prérogatives présidentielles incontestables

Un contrôle conservé sur l’exécutif et les affaires étrangères

Indépendamment du résultat des midterms, Donald Trump demeure le maître absolu de l’appareil exécutif fédéral. Il dispose de l’ensemble des agences fédérales, du ministère de la Défense (le Pentagone) et de tous les outils de l’État fédéral. Ce contrôle de l’exécutif lui confère un pouvoir considérable, particulièrement dans les domaines échappant à la législation parlementaire.

En matière de politique étrangère, Trump « gardera la main » complètement. Le président reste responsable de la diplomatie américaine, des négociations internationales et de la gestion des crises géopolitiques. Ses responsabilités dans la guerre en Iran et les tensions géopolitiques mondiales ne sont pas entravées par le changement de majorité au Congrès. Le budget du Pentagone, bien que devant être approuvé par le législatif, reste largement sous la supervision exécutive en matière d’allocation des ressources stratégiques.

Les négociations obligatoires : le budget fédéral et les enjeux prioritaires

Quand le Congrès détient des cartes maîtresses

Malgré ses nombreux pouvoirs,Trump sera obligé de négocier avec les élus démocrates sur certains sujets législatifs obligatoires. Le budget fédéral constitue le principal enjeu de ces négociations. L’absence d’accord budgétaire conduit à des « shutdowns » (arrêts administratifs) bloquant le paiement des fonctionnaires, les aides sociales et réduisant drastiquement les capacités d’action de l’administration.

Ludivine Gilli, directrice de l’observatoire de l’Amérique du Nord à la fondation Jean-Jaurès, explique les implications : « Le Congrès va exiger que les fonds alloués à tel programme soient effectivement dépensés par le pouvoir exécutif. Les droits de douane aussi, c’est normalement de la responsabilité du Congrès. On pourra voir des luttes importantes ». Ces négociations budgétaires offrent aux démocrates un levier politique considérable, les forçant à converger vers des compromis, même si Trump menace d’user de son veto.

Le blocage des nominations stratégiques

Le Sénat démocrate dispose d’un autre atout majeur : bloquer les nominations de juges fédéraux et de membres de haut gouvernement. Bien que Trump soit arrivé mieux préparé en 2025 qu’en 2017 avec une équipe déjà en place, certains postes se sont vidés et d’autres restent vacants. La majorité démocrate au Sénat peut refuser de valider les candidats présidentiels pour ces fonctions clés, y compris pour la Cour suprême. Cette capacité de blocage ralentit et limite la capacité du président à remodeler l’architecture judiciaire fédérale selon ses préférences.

Rapports de force et compromis politiques : comment gouverne-t-on sans majorité ?

Trump a assuré au New York Times mercredi que son administration travaillerait avec les démocrates, tout en niant que les élections constituaient une débâcle personnelle. Cette formule reflète la réalité politique complexe : sans majorité, le président conserve des pouvoirs considérables, mais limités en matière législative. Les deux ans à venir verront se dessiner une gouvernance de confrontation et de compromis opportunistes.

Les démocrates au Congrès renforceront les enquêtes parlementaires sur l’action de l’administration Trump, pesant davantage sur les négociations politiques. Hakeem Jeffries, député démocrate, pourrait devenir le premier Afro-Américain à accéder à la présidence de la Chambre des représentants, symbolisant ce basculement des rapports de force à Washington.

Le président américain reste une figure incontournable de la politique nationale, disposant de ressources redoutables. Mais la fin de son mandat s’effectuera en cohabitation politique avec une opposition parlementaire en position de force, redéfinissant l’équilibre classique des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif à Washington.

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