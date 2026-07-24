Incendies France Espagne : 40 000 évacués, 50 000 hectares brûlés

La France et l’Espagne font face à une catastrophe climatique sans précédent avec des incendies dévastateurs qui ont forcé l’évacuation de 40 000 personnes en quelques heures. Plus de 50 000 hectares ont déjà brûlé en France depuis le début 2026, notamment à cause de vagues de chaleur extrêmes qui déshydratent les forêts et facilitent la propagation des flammes.

La presqu’île du Cap-Ferret face à l’apocalypse climatique

L’incendie déclaré à Saumos en Gironde s’étend rapidement vers la presqu’île du Cap-Ferret, parcourant plus de 10 000 hectares en quelques jours. Cet événement catastrophique constitue le plus gros feu de la saison 2026, forçant les autorités à ordonner l’évacuation progressive de l’ensemble de la presqu’île du bassin d’Arcachon, village après village, de Claouey jusqu’à la pointe du Cap-Ferret.

Près de 40 000 personnes ont été évacuées ou sont en cours d’évacuation, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Malgré l’ampleur du sinistre, le bilan humain reste « nul » pour l’instant, bien que 80 maisons aient été brûlées, dont une cinquantaine totalement détruites. L’évacuation s’est opérée par la RD 106 en direction de Bordeaux et par navettes maritimes pour les personnes sans moyens de locomotion.

Les autorités ont déployé 330 gendarmes en Gironde et 180 dans les Landes, accompagnés de drones, d’hélicoptères et de la brigade nautique d’Arcachon. Le gouvernement français a également demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne, recevant en renfort deux Canadair croates, deux Air Tractor portugais et deux hélicoptères lourds tchèques et slovaques.

Des scènes « limite apocalyptiques »

Les habitants et vacanciers évacués décrivent une situation surréaliste. Les images de voitures pare-chocs contre pare-chocs sur plusieurs kilomètres en pleine nuit reflètent le chaos provoqué par la propagation extrêmement rapide du sinistre. « C’est anxiogène au possible. On ne sait plus, on se demande si ce n’est pas la fin du monde… Je laisse mon travail, je laisse ma maison, je laisse tout au pied levé ».

Un habitant du Cap-Ferret dépaint des « images impressionnantes, limites apocalyptiques ». Il explique : « C’est arrivé tellement vite ! L’incendie est parti de Saumos, qui est relativement loin, mais vu que les vents nous ont été défavorables depuis plus de 24 heures, on n’aurait jamais imaginé que ça viendrait à nous aussi vite. Le feu fait presque la taille de la presqu’île ! »

Jean, déjà en sécurité à Andernos, témoigne d’une situation critique : « Quand on est passé sur la route au niveau d’Arès, vous avez le feu qui est à 200 mètres de la voie… Et on n’a qu’un accès ! Cependant, Pascal, un autre habitant, dénonce un défaut de prévention : « Ils auraient dû le faire hier. Il y a un temps de retard. Il va y avoir de la colère, bien entendu, parce que rien n’a été fait depuis des années. On n’a pas su tirer les leçons de l’incendie d’il y a quatre ans ».

Les incendies des Landes : 23 000 autres évacués à Biscarrosse

Simultanément, un incendie déclaré à Biscarrosse dans les Landes a ravagé plus de 2 500 hectares. Le feu, qualifié de « très virulent » par le préfet Gilles Clavreul, « continue de progresser » sous l’effet d’un vent d’Est poussant les flammes vers les habitations. Environ 23 000 habitants et vacanciers ont été évacués de Biscarrosse et de Parentis-en-Born.

Aucun blessé n’a été dénombré à ce stade, bien que plusieurs maisons aient été détruites. Les autorités locales espéraient une amélioration des conditions météorologiques pour mieux contrôler les foyers résiduels.

50 000 hectares brûlés en France

Le bilan national est catastrophique. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez affirme : « Actuellement on a 32 feux en cours, qui n’ont évidemment pas tous la même importance ». Plus important encore : « On a dépassé le seuil des 50 000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Si vous prenez la référence par rapport à l’an passé, c’est quasiment fois trois ».

Ce chiffre stupéfiant témoigne d’une accélération dramatique des événements extrêmes liés aux changements climatiques. Pour contexte, en 2022, les incendies des Landes de Gascogne avaient déjà forcé l’évacuation de 50 000 personnes et parcouru 30 000 hectares. Aujourd’hui, ces records sont dépassés en moins de sept mois.

L’Espagne confrontée à une « situation dramatique »

De l’autre côté de la frontière, l’Espagne fait face à une crise similaire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié la situation de « dramatique », expliquant : « Les incendies de forêt ravagent des milliers d’hectares et touchent de nombreuses villes et villages » en Espagne et dans les pays voisins.

Les incendies qui font rage à moins de 100 kilomètres de Madrid, notamment dans la province de Guadalajara, ne sont toujours pas maîtrisés ni contenus. L’incendie le plus important a ravagé 32 000 hectares en une seule semaine. Au total, près de 130 000 hectares ont déjà brûlé en Espagne depuis le 1er janvier 2026, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (Effis).

En 2025, l’Espagne avait enregistré plus de 393 000 hectares brûlés, le pire bilan de son histoire récente. Les conditions de crise actuelle suggèrent que ce record pourrait être pulvérisé. Le gouvernement espagnol a décrété « l’urgence d’intérêt national » dans la région de Madrid et en province d’Ávila, mobilisant tous les moyens disponibles pour endiguer la catastrophe.

Canicule, sécheresse et végétation asséchée

L’ampleur inédite de ces incendies n’est pas due au hasard. Les conditions météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur exceptionnelles qui ont sévi ces dernières semaines, ont transformé les forêts en poudrier. La végétation et les sols sont extrêmement secs depuis des mois, créant un environnement idéal pour la propagation rapide des flammes.

Ces incendies interviennent dans un contexte déjà alarmant : entre le 1er mai et le 15 juillet, 274 personnes ont perdu la vie par noyade en France, dont quatre sur cinq pendant les périodes de canicule. Ces décès reflètent l’impact global des conditions climatiques extrêmes sur la sécurité publique.

Mobilisation européenne et renforts aériens en route

Face à l’envergure de la catastrophe, la France a activé le mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Le président Emmanuel Macron a annoncé des renforts aériens « rapides » : deux Canadair croates, deux Air Tractor portugais et deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque viendraient épauler les sapeurs-pompiers français.

Plus de 800 sapeurs-pompiers restent mobilisés dans les zones sinistrées. Les préfectures maritimes ont ajusté les interdictions de navigation pour faciliter les évacuations par voie maritime. Plus de 400 personnes ont déjà été évacuées par bateau à la jetée d’Arcachon depuis la presqu’île du Cap-Ferret, tandis que des navettes maritimes fonctionnent sur quatre jetées.

Réchauffement climatique et vulnérabilité accrue des régions côtières

Ces incendies massifs révèlent la vulnérabilité croissante des régions littorales face aux changements climatiques. La presqu’île du Cap-Ferret, avec ses 12 000 hectares dont 10 000 de forêt, représente un écosystème fragile menacé par des sinistres d’une ampleur de plus en plus conséquente. Les habitants s’inquiètent : si les vents tournent, la forêt entière pourrait brûler, ce serait « dramatique ».

Les exemples en 2022, avec 3 000 hectares brûlés autour de Saumos, montrent que ce secteur est particulièrement exposé aux incendies. Cependant, les incendies actuels surpassent de trois fois les surfaces brûlées par rapport à l’année précédente, confirmant une tendance à l’escalade des catastrophes naturelles liée aux variations climatiques.

Voir ces chevaux fuir, terrorisés, est déchirant. Les incendies ne détruisent pas seulement des maisons, ils bouleversent des écosystèmes entiers et des vies. #Biscarrosse #Incendie pic.twitter.com/UwPIhaeUO6 — Michele Allen 🇫🇷 (@Michele27249639) July 24, 2026

Alors qu’elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé. 🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC — M6 Info (@m6info) July 24, 2026