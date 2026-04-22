L’Union européenne débloque un prêt majeur pour l’Ukraine

L’Union européenne a franchi une étape décisive mercredi 22 avril en donnant un premier feu vert au versement d’un prêt de 90 milliards d’euros destiné à soutenir l’Ukraine. Cette décision intervient après de longs mois de blocage politique, principalement dû à l’opposition de la Hongrie.

Selon la présidence tournante du Conseil de l’UE, actuellement assurée par Chypre, la procédure officielle a été lancée afin d’obtenir l’accord formel des 27 États membres. Si aucune nouvelle opposition ne se manifeste, les premiers versements pourraient intervenir rapidement.

Le rôle clé de la Hongrie dans le blocage

Depuis plusieurs mois, la Hongrie freinait l’adoption de ce dispositif financier, jugé pourtant crucial pour permettre à Ukraine de poursuivre son effort de guerre face à Russie.

Budapest conditionnait son accord à la reprise des livraisons de pétrole russe via l’oléoduc Droujba, un axe énergétique stratégique traversant le territoire ukrainien. Endommagé par des frappes en janvier, cet oléoduc était au cœur des tensions entre Kiev et Budapest.

Reprise des flux énergétiques, clé du compromis

La situation s’est débloquée après la remise en service de l’infrastructure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les réparations étaient achevées, permettant la reprise du transit de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie.

Cette évolution a levé l’un des principaux obstacles politiques au sein de l’Union. Bien que la Hongrie ait donné son accord au lancement de la procédure, elle reste vigilante et pourrait encore conditionner son approbation finale à la stabilité des approvisionnements énergétiques.

Un soutien financier crucial pour Kiev

Ce prêt massif représente un levier essentiel pour l’économie ukrainienne, fortement fragilisée par le conflit. Il doit permettre de financer à la fois les besoins militaires, les infrastructures critiques et le fonctionnement de l’État.

Pour l’Union européenne, cet accord illustre aussi sa capacité à maintenir un front uni malgré des divergences internes persistantes sur les questions énergétiques et géopolitiques.