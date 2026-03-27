Les délires de Trump

Donald Trump utilise le forum économique soutenu par l’Arabie saoudite comme tribune pour afficher sa confiance dans la victoire militaire contre l’Iran.

Dans un discours fleuve, ce 27 mars 2026 en Floride, le Président américain a débité une série impressionnante d’âneries qui donnent à penser qu’il n’est pas tout à fait sain d’esprit.

Sur la guerre contre l’Iran

Trump a assuré à l’assistance qu’il avait « décimé » l’Iran et que ce dernier ne représentait plus une menace. Il a déclaré : « Sous mon leadership, l’Amérique met fin à la menace posée par ce régime radical, en décimant les capacités de l’Iran avec l’Opération Epic Fury. Personne n’a jamais rien vu de tel. Nous avons l’armée la plus puissante du monde… Pendant 47 ans, l’Iran a été connu comme le bully du Moyen-Orient. Mais ils ne sont plus le bully. Ils sont en fuite. »

Le détroit « de Trump » ?

Le moment le plus remarqué du discours fut lorsque Trump a appelé le détroit d’Ormuz le « détroit de Trump », avant de se reprendre : « Ils doivent l’ouvrir, ils doivent ouvrir le détroit de Trump… je veux dire Hormuz. Excusez-moi, quelle terrible erreur. » Il a ajouté, sarcastique : « Les fake news vont dire qu’il a dit ça par accident. Non, il n’y a pas d’accidents avec moi. »

Sur les négociations avec Téhéran

Trump a dit que l’Iran « suppliait de faire un accord », ajoutant : « Nous négocions maintenant, et ce serait bien si on pouvait faire quelque chose, mais ils doivent ouvrir le détroit. »

Le contexte géopolitique du discours

Le discours de ce 27 mars tranche fortement avec celui de 2025, où Trump se vantait d’engagements d’investissement massifs et de son désir d’être « un pacificateur » et de « rester hors de la guerre ». Cette année, c’est la guerre qui dominait l’agenda.

Donald Trump s’exprimait lors du FII Priority Summit, un grand rassemblement d’investisseurs soutenu par l’Arabie saoudite, où Trump prononce le discours d’ouverture. Il avait lui-même annoncé sur Truth Social : « Going to make a big speech on economics in Miami. »

Le fond : La conférence se concentre sur les marchés de l’énergie, l’intelligence artificielle et les flux de capitaux transfrontaliers, dans un contexte de pressions liées à la hausse des taux d’intérêt et au conflit avec l’Iran.

Mais la guerre menée depuis un mois contre l’Iran provoque des difficultés économiques aux Etats-Unis en raison de l’augmentation du prix des carburants et des difficultés d’approvisionnement en engrais. Deux secteurs qui touchent de plein fouet les agriculteurs très favorables à Trump.

Le vent serait-il en train de tourner ?

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🇺🇸🇨🇺 Donald Trump : « Cuba est le prochain sur la liste, au fait. Mais faites comme si je n’avais rien dit, s’il vous plaît. » pic.twitter.com/7rjL39tu2v — Actu en Vif (@actuenvif) March 27, 2026