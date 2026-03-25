L’Iran fait un bilan après 26 jours de guerre

L’ambassade de la République islamique d’Iran à Paris a publié son vingt-sixième communiqué depuis le début de la guerre. Entre bilan humanitaire alarmant, frappes de représailles et tractations diplomatiques, voici les points essentiels.

Un bilan humanitaire lourd

Selon les chiffres avancés par Téhéran, le conflit a causé des dommages considérables parmi les civils avec plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. 1 563 mineurs blessés depuis le début des hostilités, dont 111 enfants de moins de cinq ans, et 3 794 femmes blessées. Le secteur éducatif est particulièrement frappé : 190 élèves et 51 membres du personnel enseignant tués, plus de 600 établissements scolaires endommagés ou détruits. Le bombardement d’une école primaire à Minab, dès le premier jour, aurait causé la mort de 172 personnes, élèves et enseignants confondus. Tous les établissements scolaires du pays ont depuis lors été fermés et l’enseignement se poursuit à distance.

Le Croissant-Rouge iranien a également été directement visé : 17 postes de secours, 94 ambulances et véhicules auraient été détruits par des missiles.

Des frappes iraniennes de représailles

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique

CGRI) a annoncé la 80ᵉ vague de l’opération « Promesse véridique 4 », visant des positions militaires au nord de la Palestine occupée, ainsi que des cibles à Tel-Aviv, Kiryat Shmona et Bnei Brak, à l’aide de missiles balistiques et de drones kamikazes. Des bases américaines dans la région auraient également été ciblées. L’Iran affirme par ailleurs avoir intercepté et détruit un missile de croisière furtif américain de type JASSM au-dessus de la province du Markazi.

Crise énergétique mondiale

Les tensions autour du détroit d’Ormuz ont des répercussions économiques immédiates. Aux États-Unis, le prix moyen du gazole a dépassé 5 dollars le gallon, avec des pointes à 6,5 dollars en Californie. Le prix de l’essence ordinaire aurait bondi d’environ un dollar en moins d’un mois. United Airlines a averti d’une possible hausse des tarifs aériens de l’ordre de 20 %. La Corée du Sud, fortement dépendante des importations pétrolières du Golfe, a déclenché un plan de gestion de crise énergétique, avec des risques identifiés pour ses industries pétrochimiques et ses géants des semi-conducteurs comme Samsung et SK Hynix.

Tractations diplomatiques et méfiance persistante

Sur le front diplomatique, la situation reste très tendue. Selon le site Axios, des responsables iraniens auraient confié à des médiateurs avoir été « trompés à deux reprises » par Donald Trump et refusent d’être « trompés une troisième fois ». Téhéran interprète les renforts militaires américains dans la région comme un signal que la proposition de pourparlers n’est qu’un « stratagème tactique ». Une rencontre directe à Islamabad entre représentants américains et iraniens est évoquée, mais aucune décision ferme n’a été prise.

Les conditions de l’Iran

Le Wall Street Journal rapporte que l’Iran aurait présenté des conditions jugées « maximalistes » : fermeture des bases militaires américaines dans la région, droit de péage sur le détroit d’Ormuz, levée de toutes les sanctions, maintien du programme balistique et garanties sur le Liban. L’ancien conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan, cité dans le communiqué, affirme qu’une proposition iranienne substantielle aurait été ignorée par la délégation de Washington juste avant le début des bombardements.

Le président iranien Pezeshkian s’est entretenu avec son homologue français, insistant sur le droit de l’Iran à se défendre et appelant l’Europe à jouer un rôle « constructif » plutôt que de soutenir les agresseurs. Des échanges ont également eu lieu avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Pékin réaffirmant sa condamnation des opérations américano-israéliennes.