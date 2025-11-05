New York : Zohran Mamdani entre dans l’histoire

À 34 ans, il est le premier maire de confession musulmane et de descendance sud-asiatique à la tête de la capitale financière mondiale. Élu sur un programme axé sur la redistribution, sa victoire est un cinglant revers pour Trump et les Républicains.

La victoire de Mamdani est à la fois symbolique et réelle. L’élection d’un maire jeune aux convictions très à gauche, traduit l’aspiration d’une majorité de New-Yorkais de rompre avec l’évolution de la société de la capitale financière du monde où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. De quoi donner des aigreurs à Donald Trump. Et beaucoup d’espoirs à d’autres villes américaines. Pourtant, la capacité de Mamdani à transformer les promesses en réalité dépendra moins de la rhétorique que de sa maîtrise des arcanes budgétaires, de la négociation avec l’État et du City Council, et de la mise en place d’un plan financier crédible.

Son programme très social

Les priorités qu’il a portées pendant la campagne — et qui encadreront le débat dès la transition — sont :

Accessibilité du logement : gel des loyers/stabilisateurs pour certains ménages sur plusieurs années, renforcement du logement social.

: gel des loyers/stabilisateurs pour certains ménages sur plusieurs années, renforcement du logement social. Transports : bus municipaux sans ticket (ou fortement subventionnés) à court/moyen terme.

: bus municipaux sans ticket (ou fortement subventionnés) à court/moyen terme. Services publics : épiceries municipales dans les « déserts alimentaires », garde d’enfants universelle ou fortement subventionnée.

: épiceries municipales dans les « déserts alimentaires », garde d’enfants universelle ou fortement subventionnée. Fiscalité : hausse ciblée des prélèvements sur grandes entreprises et surtaxe sur les ultra-riches pour financer ces mesures.Ces propositions figurent au cœur de son programme officiel.

Faisabilité budgétaire : question centrale

Les mesures sont coûteuses et nécessiteront des recettes nouvelles et / ou des réallocations massives du budget municipal. Les évaluations publiques et universitaires pointent vers des montants annuels substantiels (en milliards de dollars) — par exemple, les propositions de taxation des sociétés et des millionnaires sont présentées par l’équipe comme la principale source de financement, avec des estimations publiques évoquant l’ordre de grandeur de plusieurs milliards par an pour couvrir une grande partie de l’agenda. Les économistes et commentateurs débattent toutefois du réalisme de ces chiffrages et des effets secondaires (mobilité des entreprises/haute-scolarité des revenus).

Conséquences pratiques : il faudra une négociation serrée avec l’État de New York (certains impôts requièrent action au niveau de l’État) et le City Council ; la chronologie d’application (quel poste budgétaire ou quelle taxe pour débuter ?) sera déterminante : mise en place progressive probable plutôt qu’un basculement instantané.

Transports gratuits : symbole fort, défis opérationnels réels

La gratuité des bus est un levier politique à fort impact symbolique (alléger les budgets des ménages pauvres, inciter à l’usage) mais pose des problèmes opérationnels : qui paie l’écart tarifaire MTA (Metropolitan Transportation Authority), comment maintenir la fréquence et la sécurité, et quelles conséquences pour le financement du métro ? Le patron de la MTA et les analystes ont souligné la nécessité d’un montage financier clair et d’une coordination État-ville. Le débat technique (subventions, transferts) va être central pendant la transition.

Le gel des loyers, ou un moratoire, ferait baisser la pression à court terme pour les locataires protégés ; mais s’il n’est pas accompagné d’une production massive de logement social, il pourrait décourager l’investissement privé et aggraver la pénurie sur le moyen terme. Les protections légales et compensations aux petits propriétaires seront aussi un sujet brûlant

Garde d’enfants, épiceries municipales et gratuité des bus ont le potentiel d’améliorer immédiatement le quotidien des ménages modestes. Leur succès dépendra de l’exécution effective (capacité logistique, recrutements, partenariats publics/privés).

Quant à la sécurité publique, elle dépendra beaucoup des ressources allouées à la prévention et aux services sociaux.

Programme ambitieux, donc. Mamdani sait qu’il est attendu au tournant. Sa capacité à transformer les promesses en réalité dépendra moins de la rhétorique que de sa maîtrise des arcanes budgétaires, de la négociation avec l’État et du City Council, et de la mise en place d’un plan financier crédible. À court terme, on peut s’attendre à des initiatives très visibles (mesures d’urgence sociales) et à des batailles législatives intenses sur la fiscalité et les transferts pour les transports. S’il réussit, il pourrait devenir un modèle pour d’autres villes. Aux États-Unis et en Europe…

Qui est le nouveau maire de New York ?

Zohran Mamdani est né le 18 octobre 1991 à Kampala (Ouganda). Sa mère est Mira Nair, cinéaste d’origine indienne ; son père est l’anthropologue Mahmood Mamdani. Il a déménagé à New York avec sa famille à l’âge de sept ans. Il a fait ses études à New York (dont le lycée Bronx High School of Science) puis a obtenu un bachelor en Africana Studies au Bowdoin College (Maine) en 2014. Il est devenu citoyen américain en 2018. Il est marié à Rama Duwaji, artiste-illustratrice syrio-américaine, mariage civil en 2025.

Sa carrière politique

En 2020, Mamdani a été élu à la New York State Assembly pour le district 36 (qui couvre des parties de Queens, Astoria) après avoir battu un sortant. Il a été réélu en 2022 et 2024 sans opposition. En 2024 / 2025, il a lancé sa campagne pour devenir maire de New York et, en 2025, il a remporté la primaire démocrate puis l’élection générale.

Une victoire historique

Il sera (au 1er janvier 2026) le premier maire musulman de New York, le premier de descendance sud-asiatique et le plus jeune en plus d’un siècle. Son élection marque un tournant politique notable, selon plusieurs médias.

Mamdani se définit comme un « socialiste démocrate ». Il a promis un gel des loyers pour les appartements stabilisés, et la création d’un organisme public de logement social. Les transports en bus municipaux seront gratuits (ou fortement subventionnés) d’ici à 2027. Il propose d’ouvrir des épiceries municipales dans chaque arrondissement où les résidents sont mal desservis. Il veut augmenter l’impôt pour les sociétés et instaurer un surplus pour les individus gagnant plus de 1 million $ par an. Il souhaite instaurer un salaire minimum de 30 $ de l’heure d’ici à 2030. Il s’est engagé sur des questions comme la Palestine/Israël, les droits des locataires, la justice raciale.