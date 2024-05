Gaza : La Frappe israélienne (45 morts) provoque l’indignation générale

L’ONU demande à Israël une enquête « complète et transparente ». Émotion et manifestation à Paris.

Un incident tragique, affirme Nétanyahou

Le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a qualifié de « tragique » la frappe israélienne qui a touché un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L’attaque, survenue dimanche, a causé la mort d’au moins 45 personnes, selon les autorités palestiniennes. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cette tragédie.

Enquête et réactions internationales

Benjamin Nétanyahou a annoncé, lundi 27 mai, devant le Parlement israélien et des familles d’otages détenus à Gaza, qu’une enquête approfondie était en cours. « Nous avons évacué un million de résidents qui ne sont pas impliqués et, malgré tous les efforts déployés, un incident tragique s’est produit hier, » a-t-il déclaré. « Nous enquêtons sur ce qui s’est passé et nous en tirerons les conclusions, » a-t-il ajouté.

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient a demandé aux autorités israéliennes de mener une enquête « complète et transparente » sur cet incident. Il a également exhorté Israël à prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils dans cette zone de conflit.

Le drame de Rafah

La frappe aérienne israélienne de dimanche a provoqué un incendie dans le camp de déplacés de Rafah, entraînant un lourd bilan humain. Les autorités palestiniennes ont confirmé la mort d’au moins 45 personnes, une tragédie qui ajoute à la douleur et au désespoir des populations civiles prises au piège dans ce conflit.

Des manifestations à Paris

Environ 10 000 personnes ont manifesté lundi soir à Paris, place Saint-Augustin, pour dénoncer la frappe israélienne sur Rafah dans la bande de Gaza, selon la préfecture de Paris et des journalistes sur place. Le rassemblement, organisé à l’initiative de Rima Hassan, militante pro-palestinienne et candidate LFI aux élections européennes, s’est déroulé dans le calme avec des slogans anti-Macron. Encadrés par les CRS, les manifestants ont commencé à se disperser vers 20 h 30. Le rassemblement devait se transformer en une marche vers l’ambassade d’Israël dans le 8e arrondissement.