Tomblaine : conférence sur la Palestine

Dans le cadre de la treizième édition du Printemps de la Palestine en Lorraine, l’Association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud propose une conférence intitulée : « La Palestine, d’une guerre coloniale à une guerre génocidaire ».

Elle sera animée par Ziad Majed, politologue, professeur d’université et chercheur Franco-Libanais. Ziad Majed dirige le programme des études du Moyen-Orient à l’université américaine de Paris, il est coordinateur du réseau Arabe pour la démocratie. Il est auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient.

Il délivrera son analyse des ressorts du conflit en cours à Gaza et en Palestine et de ses vastes répercussions…

Conférence proposée dans le cadre du 13ᵉ Printemps de la Palestine.

Mercredi 21 avril à 20h, salle des fêtes, rue Henri Barbusse à Tomblaine.