L’État islamique revendique l’attentat de Moscou

L’attaque à la kalachnikov d’une salle de concert et d’un hypermarché en banlieue de Moscou a fait au moins 40 morts et plus d’une centaine de blessés.

Un carnage. Une véritable tuerie de masse qui n’est pas sans rappeler l’attaque du Bataclan du 13 novembre 2015 à Paris, a eu lieu dans la soirée du vendredi 22 mars 2024 dans la proche banlieue de Moscou. Plusieurs assaillants ont tiré à l’arme de guerre sur les spectateurs d’une salle de spectacle, le Crocus City Hall, où devait se produire un groupe de rock. On déplore de nombreux morts, au moins 40 selon un bilan très provisoire, et une centaine de blessés. Dans le même temps, le toit de l’immeuble de ce centre commercial a été la proie des flammes.

Risque d’escalade de la guerre

Très rapidement, Kiev a nié être à l’origine de cet attentat terroriste même si, évidemment, le Kremlin comme les capitales occidentales, redoutaient que ce drame ne serve de prétexte à une escalade dans la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine.

Les forces de l’ordre russes ont rapidement bouclé le quartier, elles étaient à la recherche des assaillants, au nombre de quatre, semble-t-il, dont un au moins a été interpellé.

En fin de soirée, l’État islamique a revendiqué l’attaque, via l’organisation djihadiste Amaq, dédouanant en même temps l’Ukraine.

« Des actes odieux »

Les capitales occidentales ont adressé du bout des lèvres des messages de sympathie au peuple russe. La France a dénoncé « des actes odieux » perpétrés à Moscou.

Attentat terroriste à Moscou.

Il y aurait au moins 40 morts.

Toute ma solidarité au peuple russe dans cette épreuve traumatisante.

La France a malheureusement déjà connu ça : le Bataclan. pic.twitter.com/Oa2YO7qyOi — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) March 22, 2024