Palestine : rassemblement samedi 25 juillet, de14 à 18 h Place Maginot à Nancy

A l’appel de l’Association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud, les militants de la défense du peuple palestinien poursuivent leur mobilisation malgré la pause estivale.

Car il n’existe aucune pause pour les Palestiniens à Gaza ni en Cisjordanie où s’accumulent les morts, les blessés, les prisonniers tandis que le Liban est mis à feu et à sang.

L’AFPS ne peut donc rester inactive.

Le samedi 25 JUILLET, les militants serons présents de 14 à 18 h Place Maginot à Nancy.

L’événement sera à la fois festif, culturel et militant : musique, produits palestiniens, expo photos, table de presse et de littérature, thé, pâtisseries, distribution de pastèques aux passants.

Il sera aussi politique avec une mobilisation contre les détentions arbitraires de prisonniers politiques, contre la torture généralisée dans les prisons israéliennes.

Les militants distribueront des flyers et appelleront à signer des pétitions

STOP à LA COLONISATION

STOP à L’OCCUPATION

STOP à L’APARTHEID

STOP à L’ESCALADE MILITAIRE au MOYEN-ORIENT

STOP À LA CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN