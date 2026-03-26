Gaza : manifestations régionales samedi

À l’initiative de l’AFPS et à l’appel de nombreuses organisations, de grandes manifestations régionales de solidarité avec le peuple palestinien auront lieu partout en France, le samedi 28 mars à l’occasion de la Journée de la terre.

Rendez-vous à Nancy à 15 h Place Simone Weil

à l’appel de l’AFPS de Lorraine Sud, du Mouvement des Étudiants Lorrains pour la Palestine, des Blouses Blanches pour Gaza et de nombreuses associations, partis politiques et syndicats.

Pour un cessez-le-feu définitif

Pour l’arrêt de la colonisation, la fin de l’occupation et de l’apartheid

Pour le respect du Droit International

Pour la fin du génocide

Pour l’auto-détermination du peuple Palestinien

Pour la mise en place de sanctions contre Israël

Contre l’oubli et l’indifférence !