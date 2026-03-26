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Gaza : manifestations régionales samedi

- 23:20

À l’initiative de l’AFPS et à l’appel de nombreuses organisations, de grandes manifestations régionales de solidarité avec le peuple palestinien auront lieu partout en France, le samedi 28 mars à l’occasion de la Journée de la terre.

gaza-manif (affiche)
gaza-manif (affiche)

Rendez-vous à Nancy à 15 h Place Simone Weil

à l’appel de l’AFPS de Lorraine Sud, du Mouvement des Étudiants Lorrains pour la Palestine, des Blouses Blanches pour Gaza et de nombreuses associations, partis politiques et syndicats.

  • Pour un cessez-le-feu définitif
  • Pour l’arrêt de la colonisation, la fin de l’occupation et de l’apartheid
  • Pour le respect du Droit International
  • Pour la fin du génocide
  • Pour l’auto-détermination du peuple Palestinien
  • Pour la mise en place de sanctions contre Israël

Contre l’oubli et l’indifférence !

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