Gaza : manifestations régionales samedi

À l’initiative de l’AFPS et à l’appel de nombreuses organisations, de grandes manifestations régionales de solidarité avec le peuple palestinien auront lieu partout en France, le samedi 28 mars à l’occasion de la Journée de la terre.
Rendez-vous à Nancy à 15 h Place Simone Weil
à l’appel de l’AFPS de Lorraine Sud, du Mouvement des Étudiants Lorrains pour la Palestine, des Blouses Blanches pour Gaza et de nombreuses associations, partis politiques et syndicats.
- Pour un cessez-le-feu définitif
- Pour l’arrêt de la colonisation, la fin de l’occupation et de l’apartheid
- Pour le respect du Droit International
- Pour la fin du génocide
- Pour l’auto-détermination du peuple Palestinien
- Pour la mise en place de sanctions contre Israël
Contre l’oubli et l’indifférence !
Voilà ce que font les colons juifs chaque jour en Cisjordanie : attaquer, démolir et voler les maisons palestiniennes depuis 78 ans, pour finalement traiter les Palestiniens de terroristes.
Être Palestinien, c’est endurer toute cette brutalité chaque jour. pic.twitter.com/m6Ewj4JxtF
— Shanna Messaoudi (@Shanna__Bylka) March 26, 2026