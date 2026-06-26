Le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet mettra cette année à l’honneur l’Ukraine et le « réveil stratégique de l’Europe ». Cela ne plaît pas à tout le monde. Inviter un pays en guerre, c’est se ranger dans le camp des belligérants.

Le 14 juillet 2026, Paris accueillera un défilé militaire sans précédent sur les Champs-Élysées, placé sous le thème du « Réveil stratégique de l’Europe ». Avec près de 8 500 participants, 300 véhicules, 95 avions et 35 hélicoptères, cette édition marquera le dixième et dernier défilé présidentiel d’Emmanuel Macron, mettant à l’honneur l’Ukraine, la coopération européenne et les 400 ans de la Marine nationale.

L’Ukraine au centre de la scène militaire

Le défilé du 14 juillet 2026 incarne bien plus qu’une simple cérémonie militaire traditionnelle. En choisissant le thème du « Réveil stratégique de l’Europe », Emmanuel Macron positionne cet événement au cœur des enjeux géopolitiques contemporains. Cette orientation profondément politique répond à un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et la nécessité de renforcer les capacités défensives du continent européen.

L’Ukraine occupera une place centrale lors de cette édition exceptionnelle. Entrée dans sa cinquième année de conflit face à la Russie, la nation ukrainienne sera mise à l’honneur dès le défilé aérien inaugural. La Patrouille de France ouvrira la cérémonie dans le ciel parisien, accompagnée de deux Mirage 2000 pilotés par des équipages franco-ukrainiens, symbolisant ainsi la coopération militaire renforcée entre la France et l’Ukraine.

Au-delà du spectacle aérien, la Coalition des Volontaires jouera un rôle prépondérant dans le déroulé de la manifestation. Cette initiative politique lancée par la France et le Royaume-Uni le 17 février 2025 réunit 35 États déterminés à fournir à l’Ukraine des garanties de sécurité robustes après la cessation des hostilités. Des délégations de l’OTAN et de l’Union européenne, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commandant suprême des forces alliées de l’OTAN en Europe, participeront à la cérémonie.

La portée symbolique et stratégique

L’édition 2026 du 14 juillet transcende la simple démonstration militaire pour devenir un message politique fort adressé au monde. En mettant à l’honneur l’Ukraine, les 35 nations de la Coalition des Volontaires et les partenaires européens, la France affirme son rôle de puissance pilier de la défense européenne. La cérémonie démontre, en acte, la détermination et la préparation des États européens et de leurs partenaires pour prendre en charge la sécurité du continent.

Le choix du thème du « Réveil stratégique de l’Europe » résonne comme un appel à la mobilisation collective face aux menaces asymétriques, hybrides et conventionnelles qui caractérisent le contexte sécuritaire du XXIe siècle. Ce défilé, qualifié de plus massif, plus puissant et plus moderne par le général Loïc Mizon, gouverneur militaire de Paris, marquera à jamais l’histoire des célébrations du 14 juillet en tant que vitrine de la capacité d’action et de résilience des démocraties européennes.

Un choix politique contesté

Ce soutien affiché à l’Ukraine et au présient Zelensky est vivement contesté aussi bien par les politiques que par de nombreux militaires de haut rang. Les accointances entre les deux présidents, français et ukrainien, et parfois leur proximité physique, a de quoi choquer les observateurs.

Le 14 juillet 2026 ne célèbre plus la fête nationale, l’histoire de la France et sa souveraineté, mais celle d’un Etat qui n’a plus les moyens de ses ambitions. La France de 2026 et ses 3500 milliards de dette publique, ses 15 millions de pauvres, son économie exangue, ses institutions à la ramasse, son immigration incontrôlée, ses réseaux mafieux, cette France de Macron n’est plus qu’une province de l’Europe, un pion du traité de l’Atlantique Nord, un pays soumis aux intérêts américains.

A quelques mois des élections présidentielles, ce dernier 14 juillet d’Emmanuel Macron a quelque chose de malsain. Il place officiellement la France et l’Europe aux côtés des forces urkrainiennes. Cette démonstration de force militaire sur les Champs Elysée prépare la France à la guerre contre la Russie.

Est-ce bien ce que veulent les Français?