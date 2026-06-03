Homécourt (54) : le maire visé par des soupçons de détournement de fonds publics et des faux

Après un classement sans suite de la plainte déposée par des élus d’opposition au maire de Homécourt, Jean Toniolo, le parquet de Val de Briey va mener « des investigations supplémentaires » à la demande du parquet général.

Une plainte classée sans suite

Le 21 mai 2024, Me Xavier Iochum, a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Briey au nom de plusieurs élus municipaux d’opposition regroupés au sein d’un collectif « Homécourt Citoyenne et Transparente ». Les plaignants dénonçaient de possibles faits de détournement de fonds publics ainsi que des faux et usage de faux, qui auraient été commis par le maire Jean Toniolo, entre 2020 et 2024.

Des dépenses de représentation contestées

Au cœur des griefs figure l’utilisation des frais de représentation du maire. Ces frais, prévus pour couvrir certaines dépenses liées à l’exercice de ses fonctions, auraient servi, selon les plaignants, à financer des repas et déplacements privés.

Entre 2020 et 2024, le montant total des frais de restauration remboursés au titre des frais de représentation et autres prestations concernerait 280 factures suspectes pour un préjudice global de près de 37.000 euros.

L’utilisation de la régie d’avance également mise en cause

Les élus dénoncent également l’utilisation de la régie d’avance municipale, un dispositif destiné à régler certaines dépenses de fonctionnement de la commune.

Selon eux, la carte bancaire associée à cette régie aurait servi au paiement de plusieurs voyages, hôtels et billets de train bénéficiant directement au maire. La plainte cite notamment des dépenses engagées à Paris, Londres ou Dinan. La plainte évoque également des achats de bouteilles de vin, coffrets cadeaux et paniers garnis qui auraient été financés par des fonds communaux sans lien avéré avec des manifestations municipales.

L’affaire, si elle était exacte, serait d’autant plus choquante que Homécourt est une ville de 6.000 habitants du Pays-Haut meurthe-et-mosellan où 70% de la population ne paie pas d’impôts sur le revenu.

Des accusations de faux et usage de faux

Au-delà des soupçons de détournement de fonds publics, les plaignants accusent le maire d’avoir produit ou utilisé des documents comportant des informations inexactes afin d’obtenir certains remboursements.

La plainte cite notamment des justificatifs faisant état de rencontres institutionnelles qui auraient en réalité correspondu à des dépenses privées. Elle mentionne également des incohérences relevées dans certains justificatifs de restauration et dans les documents comptables de la régie d’avance.

Malgré l’abondance de documents joints à la plainte, le parquet de Briey a décidé de classer l’affaire, estimant les infractions insuffisamment caractérisées.

Démission et réélection

Mis en minorité lors du vote du budget, le maire et plusieurs élus de la majorité décident de démissionner, le 11 juillet 2024. Mais le 22 septembre, la liste de Jean Toniolo remporte haut la main l’élection municipale avec près de 400 voix d’avance. « Beaucoup de bruit pour rien » constate alors le maire réélu. « Au-delà des blessures personnelles, je considère que l’intérêt collectif doit primer. Les finances n’ont jamais été aussi saines ». Il ajoute : « Je finirai ce mandat et confirme dès à présent ma candidature pour le prochain. »

De fait, Jean Toniolo a une nouvelle fois remporté l’élection municipale de mars 2026 avec 63,62% des suffrages exprimés (mais avec un taux d’abstention de 50,52%) plaçant ainsi 24 des 29 élus de sa liste autour du tapis vert.

Pourtant, les opposants du collectif « Homécourt Citoyenne et Transparente » ne désarment pas sur les détournements de fonds publics et les faux présumés. Leur avocat a formé un recours sur le cassement de la plainte. Le procureur général lui a répondu le 28 avril 2026 : « Je vous informe que l’instruction de votre recours est terminée et va donner lieu à des investigations supplémentaires à l’initiative du parquet de Val de Briey ».

Affaire à suivre….

Précision : Nous avons cherché à joindre Jean Toniolo en mairie de Homécourt, nous lui avons envoyé un mail à son adresse perso. Nous attendons toujours sont apppel ou son mail en retour. Nous publierons avec plaisir sa réaction lorsqu’il le souhaitera.