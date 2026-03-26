Hausse du carburant : « nous refusons de payer pour travailler ! »

La crise du Moyen-Orient fait exploser les prix à la pompe. Une pétition sur Change.org demande au Premier ministre de prendre des mesures immédiates pour aider les ménages les plus fragiles.

« Je m’appelle Manuela, je suis aide à domicile. Chaque jour, je prends ma voiture pour aller aider des personnes fragiles. Mais avec la hausse du carburant, travailler me coûte trop cher. Je ne m’en sors plus. Pendant ce temps, les entreprises pétrolières continuent de s’enrichir. Ce n’est pas juste.

Signez pour demander des mesures immédiates.

Plus de 13.000 personnes ont signé la pétition de Manuela CABOT SALAR.

« Monsieur le Premier Ministre,

Je suis aide à domicile. Et aujourd’hui, je n’arrive plus à m’en sortir.

Chaque jour, je parcours des kilomètres pour aller aider des personnes qui en ont besoin. Ma voiture est indispensable à mon travail.

Pourtant, les prix du carburant explosent… et mes indemnités kilométriques, elles, n’ont pas bougé !

Avec un salaire en dessous du SMIC chaque mois, comment faire face ?

Et comme si cela ne suffisait pas, les factures d’électricité et de chauffage ne cessent d’augmenter. Aujourd’hui, travailler ne suffit plus à vivre dignement.

Ça ne peut plus durer.

Je ne suis pas un cas isolé. Nous sommes des millions de travailleuses et de travailleurs à dépendre de notre véhicule pour exercer notre métier. Pendant que nous comptons chaque euro pour finir le mois, les profits des grandes entreprises pétrolières explosent !

Cette situation est injuste. Et elle doit changer.

Pour ça, nous demandons :

le blocage des prix du carburant et de l’énergie

la revalorisation des salaires

l’augmentation immédiate des indemnités kilométriques

Travailler ne doit pas coûter de l’argent.

Signez et partagez cette pétition pour que cela change !