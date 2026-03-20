La véritable origine du Covid-19 enfin dévoilée

Un rapport officiel américain la Maison-Blanche accuse les autorités de santé d’avoir dissimulé la vérité. Il affirme que le virus SARS-CoV-2 trouve son origine dans l’Institut de virologie de Wuhan, et dénonce une série d’obstructions impliquant agences fédérales, chercheurs et responsables politiques.

La Maison-Blanche a rendu public un rapport accablant sur les origines de la pandémie de Covid-19, concluant que le virus serait issu d’une fuite accidentelle du laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan (IVW), en Chine. Ce document, fruit des travaux d’un sous-comité spécial du Congrès américain, remet en cause le récit longtemps dominant d’une origine naturelle et dénonce ce qu’il présente comme une vaste entreprise de dissimulation.

Des indices biologiques qui pointent vers le laboratoire

Selon le rapport, le virus présenterait une caractéristique biologique absente dans la nature. Par ailleurs, contrairement aux pandémies précédentes qui résultent de multiples transmissions animaux-humains, tous les cas de Covid-19 remonteraient à un unique événement d’introduction chez l’homme — une anomalie épidémiologique significative.

Le rapport rappelle également que l’IVW abritait les recherches sur les coronavirus les plus avancées de Chine, et que plusieurs de ses chercheurs présentaient des symptômes similaires au Covid dès l’automne 2019 — des mois avant que l’épidémie ne soit officiellement identifiée sur le marché de Wuhan.

« Par presque toutes les mesures de la science, s’il existait des preuves d’une origine naturelle, elles auraient déjà fait surface. Ce n’est pas le cas. »

EcoHealth et les NIH : des fonds américains pour des recherches risquées

Le document met en cause l’organisation EcoHealth Alliance, dirigée par le Dr Peter Daszak, qui aurait utilisé des fonds publics américains — via les Instituts nationaux de la santé (NIH) — pour financer des recherches dites de « gain de fonction » à Wuhan. Ces travaux, qui consistent à modifier génétiquement des virus pour augmenter leur transmissibilité ou leur virulence, auraient été conduits dans des conditions de biosécurité jugées insuffisantes.

À la suite de la publication de preuves par le sous-comité, le ministère américain de la Santé (HHS) a engagé une procédure d’exclusion à l’encontre d’EcoHealth et suspendu tout financement. Une enquête du ministère de la Justice aurait également été ouverte sur les activités de l’organisation durant la pandémie.

Des obstructions à tous les niveaux

Le rapport dresse un tableau sombre de la coopération des institutions concernées. Le Dr David Morens, conseiller du Dr Fauci aux NIH, est accusé d’avoir délibérément entravé les investigations, d’avoir probablement menti au Congrès à plusieurs reprises et d’avoir supprimé illégalement des documents fédéraux relatifs au Covid-19. Il lui est aussi reproché d’avoir transmis des informations confidentielles sur les processus d’attribution de subventions au Dr Daszak.

L’État de New York est également épinglé pour avoir expurgé des documents et refusé de coopérer à l’enquête sur la gestion de la crise par l’ancien gouverneur Andrew Cuomo — dont l’ordre du 25 mars 2020 imposant aux maisons de retraite d’accepter des patients positifs au Covid est qualifié de « faute médicale« .

Enfin, le HHS sous l’administration Biden est accusé d’avoir mené une « campagne pluriannuelle » de retard et d’obstruction pour entraver les travaux du sous-comité.

Les mesures sanitaires remises en cause

Le rapport s’attaque également aux piliers de la réponse sanitaire américaine. La règle de distanciation sociale de deux mètres est qualifiée d' »arbitraire », le Dr Fauci ayant lui-même reconnu en audition à huis clos qu’elle avait « simplement émergé » sans fondement scientifique solide. L’efficacité des masques est contestée, tout comme la pertinence des confinements prolongés, accusés d’avoir causé des dommages « incommensurables » à l’économie, à la santé mentale des Américains et en particulier aux jeunes.

Censure et manipulation du récit public

Le document affirme que l’administration Biden a recouru à la « censure pure et simple » en collaborant avec les grandes plateformes de réseaux sociaux pour étouffer toute dissidence liée au Covid-19 — y compris la théorie de la fuite de laboratoire, longtemps reléguée au rang de théorie du complot. La publication scientifique The Proximal Origin of SARS-CoV-2, utilisée par les autorités pour invalider cette hypothèse, aurait été motivée par le Dr Fauci lui-même afin d’imposer le récit d’une origine naturelle.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’est pas épargnée : elle est accusée d’avoir cédé aux pressions du Parti communiste chinois, plaçant les intérêts politiques de Pékin avant ses responsabilités sanitaires mondiales.