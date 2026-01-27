Et si l’échelle de la commune rurale était la meilleure pour initier la transformation sociale et écologique nécessaire pour un monde désirable et habitable ?

Dans la perspective du renouvellement des conseils municipaux, plongez dans le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique initié en 2023 par l’Association des Maires Ruraux de France.

Durant six mois, une centaine de maires et adjoints de communes rurales adhérentes à l’AMRF et représentant plus de cinquante départements se sont portés volontaires. Sur le modèle des Conventions citoyennes, ils ont pris le temps de réfléchir aux enjeux de la transition écologique et aux propositions concrètes qu’ils peuvent bâtir avec l’aide des populations mobilisées.

Des expériences réussies

Ce récit illustré présente également des expériences réussies inventées à l’échelle des communes rurales. En mettant l’écologie au cœur de leur action, ces dernières démontrent leur efficacité faisant du village le lieu des possibles et une source d’inspiration pour tous les territoires.

À la fois boîte à outils et force de propositions, cet ouvrage aborde un grand nombre de thématiques rencontrées par les élus ruraux dans leur mandat ; sobriété, énergies renouvelables, biodiversité, eau, alimentation, forêts, citoyenneté active, coopération territoriale, etc.

Une priorité pour les ruraux

Un très récent sondage Ipsos-BVA réalisé en novembre 2025 pour l’AMRF montre d’ailleurs, loin des idées reçues et de manière probante, que l’écologie est une priorité pour les habitants des territoires ruraux dans la perspective du prochain mandat municipal.

À l’heure où plus de 25 400 communes rurales vont à leur tour élire leur nouveau conseil municipal et 500 000 conseillers municipaux, force vive de notre démocratie, autour de projets portés par des listes, ce livre ouvre une discussion permettant de nourrir des projets de mandats intégrant ces attentes.

Quand l’écologie s’invente au Village (éditions Utopia)

En librairie à partir du 12 février 2026

200 pages, 10 Euros, Version numérique : 5,99 Euros