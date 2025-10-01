2 octobre : forte mobilisation en perspective

Une intersyndicale unitaire appelle à la grève ce jeudi 2 octobre pour protester contre la politique économique du gouvernement. Transports, écoles et services publics devraient être perturbés.

Un front syndical uni face au « budget Bayrou »

L’appel à la grève émane d’une intersyndicale rassemblant l’ensemble des organisations représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires). Les syndicats dénoncent l’absence de réponses du gouvernement à leurs revendications et pointent du doigt le projet de budget 2026, surnommé « budget Bayrou », qu’ils qualifient d’austéritaire.

Leurs principales exigences portent sur des revalorisations salariales, des embauches en CDI et l’abandon ou la révision en profondeur du budget 2026. La question des retraites reste également un point de friction majeur, certains syndicats réclamant l’abrogation des mesures adoptées en 2023.

Une mobilisation qui s’inscrit dans la durée

Ce mouvement n’est pas isolé. Il fait suite à plusieurs journées d’action récentes qui ont créé un climat social tendu : la « journée Bloquons tout » du 10 septembre et la grève interprofessionnelle du 18 septembre avaient déjà marqué la rentrée sociale.

Le 24 septembre dernier, les représentants syndicaux ont rencontré le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon. Mais la rencontre a tourné court : les syndicats ont qualifié l’entretien d' »occasion manquée », ce qui a directement précipité l’appel à cette nouvelle mobilisation.

Des perturbations attendues dans plusieurs secteurs

La journée du 2 octobre s’annonce fortement perturbée sur l’ensemble du territoire.

Transports : Les syndicats ferroviaires appellent à une mobilisation « massive ». Les usagers doivent s’attendre à des interruptions ou à un trafic limité sur les lignes SNCF, RER, métro, Transilien et les réseaux urbains.

Éducation : Dans les écoles, la FSU-Snuipp estime qu’environ 10 % des enseignants du primaire pourraient être grévistes. Si ce taux reste inférieur à certaines mobilisations passées, il demeure élevé pour une journée de grève ordinaire.

Services publics : La fonction publique, les administrations locales et les hôpitaux devraient également être touchés. Le gouvernement a néanmoins annoncé la mise en place d’un service minimal, notamment dans les établissements de santé.

Manifestations : De nombreux cortèges sont prévus dans toute la France. À Paris, la manifestation partira de la place d’Italie (13ᵉ arrondissement) pour rejoindre la place Vauban (7ᵉ).

Les syndicats espèrent élargir le mouvement à d’autres secteurs (énergie, culture, transports locaux) pour amplifier l’impact de cette journée d’action. L’ampleur réelle des perturbations dépendra du taux de mobilisation dans chacun de ces domaines.