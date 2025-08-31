Septembre : météo politique et sociale très agitée

Le mois de septembre 2025 promet d’être agité d’un point de vue politique, économique et social avec plusieurs événements qui s’annoncent chaotiques.

Tout commencera dès ce lundi 1er septembre, avec la grève des salariés d’EDF : du 1er au 4 septembre, une grève prélude à une vague de contestation contre les mesures d’austérité.

Cela va continuer avec une série de manifestations : des protestations syndicales et politiques auront lieu le 5 septembre, suivies d’actions plus massives.

Le 10 septembre : le mouvement citoyen « Bloquons Tout » appelle à une journée de grève et blocage massif contre le budget 2026. Le mouvement a été appuyé par des syndicats comme la CGT ou Solidaires, ainsi que par des partis (PCF, LFI), tandis que d’autres sont plus réservés ou méfiants.

Le 18 septembre : journées de grèves et manifestations nationales sont planifiées par les syndicats pour s’opposer aux mesures budgétaires perçues comme injustes. Des responsables (comme ceux de la CFDT) qualifient le budget de véritable « maison de l’horreur ».

Bayrou débarqué ?

Autre temps fort en ce mois de rentrée, la motion de confiance parlementaire. Le Premier ministre François Bayrou doit affronter un vote de confiance le 8 septembre.

Le Premier ministre François Bayrou engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale, dans un contexte de forte contestation sur son projet de budget 2026. Il alerte sur un état de surendettement imminent ; l’opposition, de la gauche à l’extrême droite, annonce déjà son refus de voter la confiance.

Calendrier parlementaire exceptionnel

Une session extraordinaire est mise en place dès le 8 septembre. Le projet de loi de finances 2026 commencera son examen à l’Assemblée nationale à partir du 14 octobre, suivi de celui du budget de la Sécurité sociale dès le 21 octobre. Le Sénat examinera ces textes à partir de fin novembre. D’autres projets sensibles (programmation énergétique, réforme de l’audiovisuel public, propositions agricoles) sont également prévus.

Année blanche pour 2026

Le gouvernement annonce une « année blanche » : aucun gel, revalorisation ou augmentation des prestations et barèmes pour 2026, visant à limiter la progression des dépenses à 7 milliards d’euros.

Risque de blocage budgétaire. En cas d’échec du vote de confiance le 8 septembre, l’adoption du budget pourrait être retardée. Une loi spéciale permettrait alors de reconduire les dépenses de l’année précédente.

Au premier trimestre 2025, la croissance économique a dépassé les attentes, portée par la consommation, l’investissement et les exportations. Le chômage reste bas (environ 6,3 % en mai) et soutient la demande intérieure. Toutefois, les entreprises restent prudentes face aux incertitudes géopolitiques, à l’appréciation de l’euro et aux droits de douane.

Bref, le mois de septembre 2025 est celui de tous les dangers. Les grèves et manifestations annoncées pourraient plonger le pays dans le chaos.

Le #10septembre 2025, la France s’arrête.

Pas de compromis, pas de retour en arrière.

Ce qui arrive n’est pas une simple mobilisation : 💥 Grèves. Blocages. Débrayages. Résistance.

⚠️ Ils nous ont ignorés. Ils vont nous entendre. pic.twitter.com/YzJkUTg2hW — Bloquons Tout ! – 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) August 24, 2025

Toutes les grèves et manifestations prévues pour cette rentrée https://t.co/J2qY8H62Bl — Fil Banque (@filBanque) August 30, 2025