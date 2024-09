RSF : « Le massacre des journalistes à Gaza doit cesser! »

Ce jeudi 26 septembre, Reporters Sans Frontières a lancé une série d’opérations coup de poing à travers le monde pour rendre hommage aux journalistes palestiniens tués et alerter sur la situation des reporters dans la bande de Gaza.

Des actions symboliques ont eu lieu dans dix pays du monde : Allemagne, Brésil, Espagne, États-Unis, France, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, Taïwan et Tunisie. Des gilets “PRESS” ensanglantés – symbolisant le nombre effrayant de journalistes ayant payé de leur vie leur engagement à informer le monde – ont été disposés dans des lieux emblématiques de chacun de ces pays.

Le massacre des journalistes à Gaza doit cesser

En moins d’un an, plus de 130 journalistes de Gaza ont péri et 32 d’entre eux, selon nos enquêtes, ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions par les forces armées israéliennes. Un black-out médiatique complet risque de s’imposer sur l’enclave verrouillée. Ces attaques ne visent pas seulement la presse en Palestine, mais aussi le droit du public, partout dans le monde, à recevoir une information fiable – libre, indépendante et pluraliste – en provenance de l’une des zones de conflit les plus observées de la planète.

Des crimes de guerre

Reporters sans frontières a déposé quatre plaintes auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre commis contre des journalistes à Gaza et continue de plaider pour la fin de ce massacre en appelant à la fin du blocus empêchant les journalistes de se déplacer et de sortir du territoire bloqué. Aussi, afin de fournir aux journalistes et aux médias de la région, couvrant notamment la guerre à Gaza, l’équipement, l’assistance et les ressources nécessaires à la poursuite de leur mission d’information, RSF a ouvert un centre régional pour la liberté de la presse à Beyrouth au Liban.

Pour soutenir ces actions et toutes celles que nous menons à travers le monde pour une presse libre, indépendante et pluraliste, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Chaque don compte. Un grand merci d’être à nos côtés dans ce combat si essentiel.