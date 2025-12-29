La présidente de la Commission européenne s’est fait connaître du grand public lors de l’achat de 1,8 Md de doses de vaccins Pfeizer. Nicolas Ullens, ancien agent de la Sûreté belge, révèle les dessous de l’affaire. L’enquête (censurée) d’un journaliste roumain complète le portrait. Attention, c’est du lourd.

Ursula von der Leyen, née Albrecht en 1958 à Ixelles, en Belgique, est une femme d’Etat allemande, nous dit sa biographie sur Wikipédia.

Membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), elle est ministre fédérale entre 2005 et 2019 et présidente de la Commission européenne depuis 2019. Elle est l’épouse de Heiko von des Leyen, un médecin allemand.

Des questions, pas de réponses

Ursula von der Leyen a déjà une carrière politique importante (elle a été notamment ministre de la Défense) lorsqu’elle devient présidente de la Commission européenne en juillet 2019. Quelques mois plus tard, on lui reproche l’achat de 1,8 milliard de doses de vaccins dans une opacité totale, comme nous l’avons déjà écrit.

En effet, les messages échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, posent questions. Elles resteront sans doute sans réponse. Cependant, un ancien agent de la Sûreté belge, Nicolas Ullens de Schooten, fait à ce propos quelques révélations intéressantes au « journal antiproductiviste » belge Kairos.

L’enquête d’un journaliste roumain, Andrian Onciu, dont l’article a été censuré, complète le tableau.

