Nancy : du bon usage des antibiotiques

Du 18 au 24 novembre 2024, c’est la semaine mondiale de l’Antibiorésistance.

La 5ᵉ édition de la journée régionale du bon usage des antibiotiques est organisée le 19 novembre prochain au Museum Aquarium de Nancy par le Centre Régional en Antibiothérapie du Grand Est. Cette journée gratuite, sur inscription obligatoire, est ouverte au grand public. Elle permettra de revenir sur la stratégie nationale déployée sur le Grand Est en matière d’antibiotiques et de mettre en lumière son pilotage tout en donnant la parole à des acteurs régionaux en mettant en avant leurs projets.

Mieux comprendre les antibiotiques et l’antibiorésistance au CHRU de Nancy, le 21 novembre

En parallèle, les professionnels du CHRU de Nancy tiendront un stand le 21 novembre de 10h à 16h dans le hall du bâtiment de Brabois Adultes, sur le site des hôpitaux de Brabois. En Europe, 35 000 personnes meurent chaque année à cause d’une infection résistante aux antibiotiques, soit autant que la grippe, le VIH et la tuberculose réunis. Toute antibiothérapie prescrite aura un impact.

La résistance aux antibiotiques

La Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques a pour but de mieux faire connaître le phénomène mondial de résistance aux antibiotiques et d’encourager le grand public, les personnels de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d’éviter l’apparition d’une résistance aux antibiotiques et que celle-ci ne continue à se propager.

Plus d’infos ici