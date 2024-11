Movember au CHRU de Nancy : et si on parlait cancers masculins ?

Dans le cadre du Movember, le mois de sensibilisation aux cancers masculins (testicules, prostate, verge), le CHRU de Nancy organise une journée d’information et de prévention le 14 novembre de 9h à 16 h 00 dans le hall du bâtiment de Brabois Adultes en présence des spécialistes du service d’urologie de l’établissement, la Ligue contre le cancer 54 et trois laboratoires (Janssen, Astellas Pharma et Accord Healthcare ).

Dépistage pour limiter les risques

Comme de nombreux cancers, le dépistage individuel à réaliser entre 50 et 75 ans est primordial pour les dépister le plus tôt possible, limiter les risques et ouvrir la voie de la guérison. Ce dépistage peut s’effectuer par une prise de sang et un toucher rectal pour la prostate et par une autopalpation des testicules pour découvrir de potentielles masses testiculaires.

Aujourd’hui, l’amélioration thérapeutique offre une meilleure prise en charge de ces cancers, même à un stade avancé.

Laisser pousser la moustache pour briser les tabous autour de ses cancers

Chaque année, le mois de novembre devient synonyme de Movember, une campagne mondiale visant à sensibiliser le grand public sur la santé masculine, en particulier autour des cancers de la prostate et des testicules. L’idée est simple : encourager les hommes à se laisser pousser la moustache pour susciter la conversation et briser les tabous autour de ces enjeux.

En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, avec 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Bien que le taux de survie à 5 ans soit élevé (autour de 93 %), la détection précoce reste cruciale.

Le cancer des testicules, bien que plus rare, touche environ 2 500 hommes par an, souvent jeunes.