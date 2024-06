CHRU de Nancy : Sensibilisation au cancer de la peau

Chaque année, ce sont près de 80 000 cas de cancers de la peau qui sont détectés en France. Le mois de juin vise à prévenir les cancers de la peau, liés à une exposition intense et continue au soleil, et à sensibiliser au dépistage de ces derniers.

Le soleil, un danger quotidien souvent négligé

L’arrivée des beaux jours et des premiers rayons de soleil est l’occasion de rappeler les dangers des rayons UV et les gestes à adopter pour ne pas les subir. Les rayons ultraviolets (UV) du soleil peuvent endommager la peau et augmenter le risque de cancer : 60 à 95% des mélanomes cutanés sont causés par une exposition à ces rayons.

Même si beaucoup sont conscients du risque que présente une exposition prolongée, trop peu prennent les mesures nécessaires pour se protéger. Les gestes de prévention essentiels incluent l’utilisation de crème solaire avec un facteur de protection élevé, le port de vêtements couvrants, de lunettes de soleil, et de chapeaux, ainsi que l’évitement de l’exposition au soleil entre 11h et 16h, lorsque les rayons UV sont les plus intenses.

Sensibilisation au dépistage précoce

Un dépistage précoce des cancers de la peau permet de les traiter plus efficacement. Les professionnels de santé recommandent des auto-examens réguliers de la peau pour repérer tout changement suspect, ainsi que des consultations dermatologiques régulières pour les personnes à risque élevé.

En partenariat avec la CPAM de Meurthe-et-Moselle, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, Nancy Thermal, et la Ligue contre le cancer 54, le CHRU de Nancy tiendra un stand de prévention et d’information pour le grand public à l’espace aquasport de Nancy Thermal le 26 juin de 10h à 17h.

Cette action sera renouvelée le 24 juillet de 10h à 17h sur la plage de 2 rives.

Retrouver plus d’informations sur les actions menées sur : CHRU de Nancy – Juin jaune : journée de sensibilisation et de dépistage à Brabois (chru-nancy.fr)