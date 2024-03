Nancy, capitale mondiale de la gastronomie

Nancy accueille le World’s French Restaurant les 24 et 25 mars avec l’association Française des Maîtres Restaurateurs.

L’Association Française des Maîtres Restaurateurs, la Métropole Grand Nancy et la Région Grand Est organisent l’édition 2024 du World’s French Restaurant les dimanche 24 et lundi 25 mars 2024 à Nancy ! Cette année, les quatre continents seront mis à l’honneur avec la venue des labellisés World’sFrench Restaurant et leurs représentants (Afrique, Europe, Amérique, Asie) et des Maîtres Restaurateurs de toute la France.

La restauration française

Créé en 2007 à l’initiative du Ministère des PME, du Commerce et de l’Artisanat, le titre de Maître Restaurateur est le seul titre délivré par l’État pour la restauration Française. Ce label, inscrit dans la loi Consommation, s’appuie sur un cahier des charges qui mêle professionnalisme et qualifications du Chef, traçabilité et saisonnalité des produits. Le titre compte aujourd’hui près de 3300 restaurateurs répartis sur la métropole et les départements d’Outre-mer, il récompense les établissements d’excellence, de l’auberge à la table gastronomique. Tous garantissent une cuisine authentique.

Cet évènement qui est ouvert librement au grand public s’inscrit dans l’actualité de la restauration.

La sécurité alimentaire

Le monde fait face à des transitions et les restaurateurs sont concernés chaque jour par ces changements. Tensions internationales, flambée des prix, approvisionnement, traçabilité, pesticides, perturbateurs endocriniens…, autant de problématiques que de dangers pour les filières.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle renvoie au défi consistant à fournir une alimentation durable, saine et accessible à tous. Mais comment faire ? Comment agir ? Et comment le faire savoir ? C’est tout l’enjeu des Maîtres Restaurateurs et notamment de leur concours HESIODE Zéro Déchets. Quels rôles a la police sanitaire unique en charge de la sécurité sanitaire des aliments (PSUA) pleinement opérationnelle depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 ?

Lundi 25 mars – Accès aux Professionnels et au Grand Public au Palais du Gouvernement, 1 rue Jacquot à Nancy

De 14h à 15 h 30 – Conférence sur la sécurité alimentaire, animé par Baptiste Zamaron, journaliste