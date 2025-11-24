Quand le vaccin contre la grippe provoque…la grippe

Le projet a été rejeté par l’Assemblée nationale. Les sénateurs l’ont réintroduit, ce dimanche 23 novembre 2025, dont on mesurera la qualité dans la vidéo ci-dessous. L’ennui, c’est que les scientifiques dénoncent un vaccin inefficace, voire inquiétant.

Le débat sur la vaccination obligatoire refait surface au Parlement. Dimanche, les sénateurs ont rétabli, à main levée, l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. Une disposition qui avait pourtant été supprimée par les députés lors de la première lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Une obligation conditionnée à l’avis de la HAS

Dans sa version initiale, le PLFSS prévoyait que la vaccination contre la grippe puisse devenir obligatoire « pendant la période épidémique », à condition qu’une recommandation en ce sens soit émise par la Haute Autorité de santé (HAS). L’obligation devait s’appliquer à deux catégories :

les personnes résidant en Ehpad,

les professionnels de santé exerçant en libéral, dont la liste doit être fixée par décret en Conseil d’État selon leurs conditions d’exercice et leur niveau d’exposition aux risques de contamination.

Si ce dernier volet a été rétabli par la chambre haute, l’obligation concernant les résidents des Ehpad a, elle, été retirée.

Rejet à l’Assemblée, retour au Sénat

Lors de l’examen en première lecture, l’Assemblée nationale avait rejeté l’article dans son ensemble, grâce à une convergence de votes entre le groupe RN-UDR et La France insoumise. Le Rassemblement national avait défendu la « liberté vaccinale », tandis que les députés LFI s’étaient inquiétés des conséquences pour les résidents refusant la vaccination.

Le Sénat a fait un choix différent. Avant d’approuver le retour de l’obligation vaccinale pour les soignants libéraux, les sénateurs ont adopté un amendement de la rapporteure générale Corinne Imbert (LR) visant à supprimer l’obligation pour les résidents d’Ehpad — une décision prise contre l’avis du gouvernement.

Un débat sanitaire et politique toujours sensible

La reprise de cette disposition par les sénateurs confirme que la vaccination contre la grippe reste un sujet hautement sensible, au croisement des enjeux sanitaires et des libertés individuelles. La suite du parcours législatif — et notamment la commission mixte paritaire — devrait déterminer si l’obligation sera finalement inscrite dans la version définitive du budget de la Sécurité sociale pour 2026.