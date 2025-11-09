Vaccination obligatoire contre la grippe : l’Assemblée dit non !

La majorité échoue à faire adopter une mesure jugée “protectrice” pour les plus fragiles. Rassemblement national et France insoumise, unis au nom de la liberté vaccinale, ont fait front commun. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, déplore un “recul de la science”.

L’Assemblée nationale a rejeté, dans la nuit de samedi à dimanche, l’article du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 qui prévoyait de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les résidents d’Ehpad et certains professionnels de santé.

Le texte, soutenu par le gouvernement, a été repoussé par 108 voix contre 95, malgré les appels de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui a fait part de sa « tristesse » à l’issue du vote.

Un projet jugé nécessaire par le gouvernement

L’article 20 du PLFSS visait à établir une base légale à une obligation vaccinale, à condition qu’elle soit recommandée par la Haute autorité de santé (HAS). « L’idée était de cibler les soignants en contact direct avec les publics les plus vulnérables », a expliqué Thibault Bazin, rapporteur général du budget de la Sécurité sociale (Droite républicaine).

La ministre de la Santé a rappelé que seuls 25 % des soignants sont aujourd’hui vaccinés contre la grippe : « Quand on est aux responsabilités, on a le devoir de protéger les gens », a déclaré Stéphanie Rist.

Les oppositions défendent la “liberté vaccinale”

Le projet s’est heurté à une opposition transpartisane. Le Rassemblement national a voté contre, invoquant la défense de la liberté individuelle. « Notre position est simple : convaincre plutôt que contraindre », a affirmé Christophe Bentz (RN).

Du côté de La France insoumise, les députés ont également rejeté la mesure, craignant une atteinte aux droits des résidents d’Ehpad. « Ce sont des personnes chez elles. Que fait-on si elles refusent d’être vaccinées ? On les met dehors ? », a interrogé Ségolène Amiot (LFI).

Le débat loin d’être clos

En réponse, la ministre a assuré que les décisions seraient prises « en concertation avec les directeurs d’établissement et les comités de patients » et qu’aucune exclusion de résidents n’était envisagée.

Stéphanie Rist a conclu : « On a encore beaucoup de travail pour que la science revienne au centre de notre société. »

Le PLFSS 2026 doit encore poursuivre son parcours législatif avant son adoption définitive. D’ici là, la question de la vaccination obligatoire des soignants pourrait revenir dans le débat parlementaire.