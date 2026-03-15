Municipales : la droite domine, le RN en embuscade, la gauche divisée

Si la participation remonte après le creux historique de 2020, l’abstention reste un phénomène structurel préoccupant. La droite classique confirme son ancrage local, le Rassemblement national progresse sans déclencher de tsunami et la gauche peine à présenter un front uni. Le second tour s’annonce décisif.

Une abstention en recul, mais toujours structurelle

Le taux de participation s’est établi autour de 56 à 57 %, en nette progression par rapport au scrutin de 2020 — marqué par la pandémie de covid-19 — qui n’avait mobilisé que 44,7 % des électeurs. Pour autant, ce chiffre reste inférieur au niveau de 2014 (63,6 %), confirmant une érosion tendancielle de la participation aux élections locales.

Le phénomène touche particulièrement les jeunes générations : plus d’un électeur sur deux dans la tranche des 18-24 ans ne s’est pas déplacé. Un signal d’alarme pour les partis, à moins d’un an de la présidentielle.

La droite classique tient ses positions

Premier enseignement de cette soirée : la droite traditionnelle reste une force redoutable dans les urnes locales. Dans près d’une commune sur deux de plus de 9 000 habitants, une liste de droite ou alliée arrive en tête. Un résultat qui confirme l’enracinement historique des élus de droite dans les territoires, indépendamment des turbulences nationales.

Le symbole le plus frappant vient du Havre : l’ancien Premier ministre Édouard Philippe réalise un score remarquable, avec environ 44 % des suffrages dès le premier tour. Un résultat plus élevé que ce que les sondages laissaient entrevoir, qui propulse le maire havrais en position de force pour la suite — et nourrit un peu plus les spéculations sur une candidature à l’Élysée en 2027.

Le RN progresse, sans vague nationale

Le Rassemblement national abordait ce scrutin comme un test grandeur nature avant la présidentielle. Le bilan est nuancé. Le parti conserve ses bastions — Perpignan en tête — et réalise des percées notables dans plusieurs villes moyennes. Mais la vague redoutée ou espérée selon les camps ne s’est pas produite dans les grandes métropoles.

Le cas le plus symbolique reste Marseille, où le maire sortant de gauche Benoît Payan se retrouve au coude-à-coude avec le candidat RN. Un résultat inédit pour la deuxième ville de France, qui n’a jamais été dirigée par l’extrême droite. Si le scénario venait à se confirmer au second tour, ce serait un séisme politique majeur.

Une gauche morcelée, des alliances décisives à venir

La gauche — PS, écologistes, La France Insoumise — maintient une présence réelle dans plusieurs grandes villes, mais souffre de ses divisions internes. Dans de nombreuses métropoles, plusieurs listes concurrentes issues du même camp se sont maintenues au premier tour, diluant les forces progressistes.

Les prochains jours seront donc cruciaux : les négociations de fusion entre listes de gauche conditionneront directement les résultats du second tour dans des dizaines de communes. L’arithmétique est implacable : sans union, les triangulaires et quadrangulaires pourraient profiter à la droite ou au RN.

Un baromètre national avant 2027

Au-delà des enjeux locaux, ce premier tour est décrypté par tous les états-majors politiques comme un indicateur précieux à dix-huit mois de l’élection présidentielle. Trois questions se posent désormais : la droite peut-elle s’imposer comme l’alternative naturelle ? Le RN est-il capable de franchir le plafond de verre dans les grandes villes ? Et la gauche saura-t-elle dépasser ses querelles internes pour peser dans le débat national ?

Les réponses, pour partie, seront apportées dans une semaine.

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