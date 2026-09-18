Poutine confisque les actifs de Nestlé, Auchan et Leroy Merlin

Le président russe Vladimir Poutine a signé le 18 septembre un décret plaçant les actifs russes de trois grandes multinationales occidentales sous administration temporaire. Nestlé, Auchan et l’ex-Leroy Merlin voient leurs opérations transférées à une mystérieuse société russe, marquant une escalade économique dans le conflit avec l’Occident.

Un décret qui redistribue les cartes économiques en Russie

Dans un oukase présidentiel publié tard dans la soirée du 17 septembre, Poutine a ordonné le transfert d’actifs de plusieurs sociétés étrangères vers une entité russe appelée « L.E.V. Management ». Ce mécanisme d’administration temporaire représente une confiscation de facto des opérations commerciales de ces groupes multinationaux en territoire russe.

Le décret cible non seulement les géants de la distribution française Auchan et Leroy Merlin, mais aussi le groupe suisse Nestlé et la société française de logistique FM Logistic. Cette mesure intervient dans un contexte où de nombreuses multinationales occidentales ont quitté le marché russe depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, tandis que d’autres ont choisi de maintenir une présence minimale.

La stratégie d’adaptation des distributeurs français face aux sanctions

Depuis plus de quatre ans, Auchan et Leroy Merlin ont déployé une stratégie complexe pour perpétuer leurs activités en Russie malgré les sanctions occidentales et l’isolation économique du pays. Les deux géants de la distribution avaient structuré leurs opérations en entités commerciales juridiquement autonomes, clairement séparées de leurs sièges sociaux parisiens. Cette architecture était censée les protéger des mesures de représailles du Kremlin.

Leurs magasins continuaient de fonctionner normalement, servant la clientèle russe et participant à l’économie locale. Cependant, cette séparation juridique n’a finalement offert aucune protection contre la confiscation ordonnée par le pouvoir exécutif russe. Poutine a décidé de contourner ces structures protectrices en transférant directement les actifs opérationnels.

Le contexte géopolitique justifiant les mesures de rétorsion

Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a fourni une justification politique à cette confiscation lors d’une conférence de presse du 18 septembre. Selon lui, le transfert d’actifs répond à des considérations géopolitiques précises : les pays occidentaux à l’origine de ces entreprises sont désignés comme des nations « inamicales ».

Peskov a spécifiquement mentionné que ces pays « sont actuellement impliqués de la manière la plus active possible dans des actions militaires contre notre pays » et « ont pris part aux frappes menées par le régime de Kiev contre nos infrastructures civiles et économiques ». Ces accusations reflètent la rhétorique officielle du Kremlin concernant le soutien occidental à l’Ukraine, utilisée pour justifier les représailles économiques contre les entreprises étrangères.

Les implications d’une administration temporaire vers la nationalisation

Le transfert sous « administration temporaire » constitue probablement une première étape dans un processus de nationalisation ou de reprise par des entités proches du régime russe. L’utilisation du terme « temporaire » masque une intention à plus long terme de pérenniser le contrôle d’État sur ces actifs économiques stratégiques.

Cette approche permet au gouvernement russe de contourner formellement l’interdiction du droit international concernant les nationalisations sans compensation, en prétextant une mesure d’administration provisoire. Cependant, dans les faits, il s’agit bel et bien d’une confiscation des moyens de production et de distribution pour des groupes français et suisses majeurs.

La réaction mutique des géants de la distribution française

Les porte-parole d’Auchan et de Leroy Merlin en France ont refusé de commenter cette décision en bloc, déclarant simplement « pas de commentaire » aux journalistes. Cette prudence reflète la complexité de la situation : les groupes français disposent de peu de leviers pour contester une décision présidentielle russe de cette envergure.

Le silence des entreprises souligne également leur vulnérabilité économique dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques. Alors que leurs opérations russes représentaient autrefois des sources de revenus importantes, elles sont désormais exposées aux risques d’une confiscation totale sans dédommagement.

Les précédents de confiscation d’actifs occidentaux en Russie

Cette décision ne constitue pas un cas isolé dans la politique économique du Kremlin depuis 2022. Depuis l’invasion de l’Ukraine, plusieurs multinationales ont vu leurs actifs russes saisis, transférés ou gérés par l’administration présidentielle. Le schéma de la confiscation par administration temporaire s’est progressivement institutionnalisé comme un outil de politique économique.

D’autres secteurs ont connu des mesures similaires : l’industrie, le retail, les télécommunications et les services logistiques. Cette tendance reflète une volonté systématique du gouvernement russe de consolider son contrôle sur les secteurs stratégiques de l’économie, particularly dans le contexte de rupture avec les économies occidentales.

Ce que cette confiscation signifie pour l’économie russe et occidentale

Le transfert des actifs de Nestlé, Auchan, Leroy Merlin et FM Logistic marque un tournant dans les relations économiques entre la Russie et l’Occident. Il démontre que même les entreprises ayant choisi de maintenir une présence opérationnelle en Russie ne sont pas à l’abri des représailles officielles.

Cette mesure accélère le découplage économique entre la Russie et les économies occidentales, réduisant davantage les incitations pour les multinationales à rester en Russie. Elle renforce également le précédent selon lequel les actifs étrangers en Russie peuvent être saisis sans processus légal transparent, augmentant ainsi le risque perçu des investissements occidentaux en territoire russe.

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