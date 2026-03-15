Municipales : premier tour en Lorraine

Dans les grandes villes de Lorraine le RN progresse et la gauche désunie n’arrive pas à ‘imposer.

Nancy : la messe est dite

À Nancy, le duel entre Mathieu Klein, maire sortant et Laurent Hénart tourne à l’avantage du premier. Klein engrange 44,10% des suffrages exprimés quand Hénart plafonne à 32,65%. La messe semble bien être dite puisque seule la liste de Sarah Farghaly (LFI) est en mesure de se maintenir au second tour.

Metz : le PS s’effondre

Il y avait neuf listes pour ce premier tour des municipales à Metz et c’est le maire sortant, François Grosdidier (DVD) qui arrive largement en tête avec 43,09% des suffrages suivi, de loin, par le candidat du Rassemblement national, Etienne Anstett (17,05%). Le socialiste Bertrand Metz rassemble à peine 13,37% des suffrages, suivi par Charlotte Leduc (LFI) à 10,40%. Les dés sont jetés pour le second tour.

Épinal : vers une quadrangulaire

Le maire sortant, Patrick Nardin (DVD), arrive en tête de cette première manche avec 37,91% des suffrages, mais il est talonné par Benoît Jourdain (DVD) avec 32,24%, suivi de Daniela Amiunes (DG) (14,97%) et le RN, Pierre François (13,95%). On va donc vers une quadrangulaire.

Bar-le-Duc : dans un mouchoir de poche

Rarement le score des principaux candidats a été aussi serré, laissant une large ouverture pour le second tour. Benoît Dejaiffre (Divers gauche) collecte 26,86% des voix, Emmanuel Cappelaere, engrange 25,95% des voix, Bertrand Pancher, ancien député-maire (DVC) 25,23% des suffrages et Maxime Amblard (RN) 19,78%. Bien malin celui qui, dès dimanche soir, peut donner un pronostic fiable.

Thionville : Pierre Cuny en ballottage favorable

Le maire sortant (DVD) Pierre Cuny arrive en ballottage très favorable au soir du premier tour puisqu’il dispose de 44,22% des voix exprimées suivi par un autre DVD, Lionel Bieder à 19,98%, puis Yan Rutili 13,83%, puis Brigitte Vaisse (DVG) 11,37%. Les autres n’ayant pas atteint les 10% nécessaires pour se présenter au second tour.

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