Un réalisateur lorrain en lice au Nikon Film Festival avec “Ce matin-là”

Le court-métrage Ce matin-là, réalisé par Fabrice Chaboissier, participe au Nikon Film Festival. Un film bref, sensible et accessible en ligne, que le public peut soutenir dès maintenant en quelques clics grâce au vote et aux commentaires sur la plateforme officielle.

La Lorraine a un représentant dans l’un des rendez-vous les plus visibles du court-métrage en ligne. Avec Ce matin-là, Fabrice Chaboissier signe une œuvre courte et intimiste sélectionnée sur la plateforme du Nikon Film Festival, où les films sont soumis au regard du public comme à celui des professionnels.

Thématique imposée, “la beauté” en 2 min 20

Sur la page officielle du festival (regardez, votez et commentez pour soutenir le film), Fabrice Chaboissier se présente comme un créateur pour qui l’écriture, la musique et l’image occupent une place centrale depuis toujours. Une approche cohérente avec ce film, qui mise moins sur l’effet que sur la justesse émotionnelle.

Sans en dévoiler les ressorts, Ce matin-là suit un homme confronté à l’absence, aux souvenirs et à ce que le numérique conserve de nos liens les plus intimes. Le synopsis officiel évoque un personnage qui tente de surmonter une perte brutale, entre attachement, culpabilité et mémoire. En moins de trois minutes, le film installe une atmosphère qui intrigue et touche, sans chercher à surjouer.

Avec Ce matin-là, Fabrice Chaboissier relève aussi l’un des défis majeurs du Nikon Film Festival : traiter une thématique imposée, “la beauté”, dans un temps extrêmement resserré de 2 minutes 20. Une contrainte exigeante, qui rend l’exercice encore plus intéressant pour les réalisateurs comme pour les spectateurs.

Dans un festival dans lequel des milliers de films sont en compétition, la visibilité fait une vraie différence. Le Nikon Film Festival a ouvert la diffusion des films et les votes du public le 30 janvier 2026. La clôture des votes pour le Prix du public est fixée au 26 mars 2026, date à laquelle sera également annoncée la sélection officielle.

Comment soutenir le film ?

Chaque visionnage, chaque vote et chaque commentaire comptent.

Pour soutenir Ce matin-là, il suffit de se rendre sur la page du film, de cliquer sur le bouton ci-dessous, puis de se connecter ou de créer un compte. Le festival précise que cette inscription peut se faire très simplement, notamment via Google Connect.

1. Regarder (2min20sec)

2. Voter

3. Commenter si possible

Au-delà du concours, soutenir ce film, c’est aussi encourager une création indépendante portée par un auteur de notre territoire. À l’heure où l’attention est rare et la concurrence forte, ce type de mobilisation locale peut réellement peser.