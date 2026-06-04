Frontaliers Grand Est modernise son site internet

L’association Frontaliers Grand Est poursuit sa transformation numérique avec le lancement d’une nouvelle page d’accueil. Plus intuitive, plus dynamique et davantage centrée sur les besoins des usagers, cette refonte vise à simplifier l’accès à l’information et à renforcer l’accompagnement des travailleurs frontaliers.

Frontaliers Grand Est annonce la mise en ligne d’une nouvelle page d’accueil sur son site internet. Cette évolution s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue des services proposés aux travailleurs frontaliers exerçant entre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

L’objectif de cette refonte est de rendre l’accès aux informations et aux services plus simple, plus rapide et plus adapté aux attentes des usagers. La nouvelle interface propose notamment des parcours de navigation personnalisés selon les profils et les besoins des visiteurs, ainsi qu’une meilleure mise en valeur des informations les plus recherchées.

Une expérience utilisateur repensée

Pensée pour offrir une navigation plus fluide et intuitive, la nouvelle page d’accueil facilite l’orientation des utilisateurs vers les ressources dont ils ont besoin. L’accès aux juristes a également été simplifié afin de permettre aux travailleurs frontaliers d’obtenir plus rapidement des réponses adaptées à leur situation.

Cette modernisation répond à une volonté claire : rendre les services de Frontaliers Grand Est toujours plus accessibles et efficaces.

Un nouveau service de rendez-vous téléphoniques

Parmi les nouveautés figure la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone avec les juristes de l’association. Ce nouveau service permet aux usagers de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à distance, sans contrainte géographique.

Grâce à ce dispositif, Frontaliers Grand Est entend renforcer sa proximité avec les travailleurs frontaliers et répondre de manière encore plus réactive à leurs interrogations.

Mettre en lumière l’expertise de l’équipe

La refonte du site est également l’occasion de valoriser les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement au sein de la structure. La nouvelle page d’accueil accorde une place plus importante à la présentation de l’équipe, mettant en avant son expertise, son engagement et sa connaissance des réalités du terrain.

Pour cette organisation à taille humaine, cette visibilité renforcée traduit la volonté de placer l’humain au cœur de l’accompagnement proposé.

Un engagement renouvelé au service des frontaliers

Avec cette nouvelle page d’accueil, Frontaliers Grand Est réaffirme son engagement en faveur d’un service toujours plus moderne, accessible et proche des besoins de ses usagers.

Cette évolution numérique reflète la volonté de l’association de poursuivre sa mission d’information et d’accompagnement dans les domaines du droit du travail, de la protection sociale, de la fiscalité et de la mobilité transfrontalière.

À propos de Frontaliers Grand Est

Frontaliers Grand Est informe et accompagne les travailleurs frontaliers sur les questions liées au droit du travail, à la protection sociale, à la fiscalité et à la mobilité transfrontalière entre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.