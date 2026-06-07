L’hymne russe refusé à Mirra Andreeva vainqueur de Roland-Garros 2026 !

Au terme d’une finale largement dominée face à Maja Chwalinska (6/3, 6/2 en 1h22), Mirra Andreeva est devenue, à 19 ans et 39 jours, la plus jeune championne de Roland-Garros au 21e siècle. Mirra Andreeva a soulevé la coupe Suzanne-Lenglen sans hymne ni drapeau. Honteux.

Ce n’est plus du sport. C’est de la politique. Pas de la politique au sens noble du terme ! De la politique au sen s le plus méprisable qui soit. Genre règlement de comptes. Genre guerre de clans. Genre petites mafias. Comment ont-ils pu infliger à une sportive de haut de niveau, âgée de 19 ans seulement, la responsabilité ou la co-responsabilité d’une guerre ! Quelle bande d’abrutis. En quoi Mirra Andreeeva, cette jeune sportive talentueuse, est-elle concernée par l’attaque russe contre l’Ukraine ?

Sans hymne ni drapeau

Or, depuis 2022, les joueuses et joueurs russes participent aux tournois de tennis internationaux sous statut neutre : le drapeau russe et l’hymne national russe ne sont pas autorisés lors des compétitions organisées sous l’égide de la WTA, de l’ATP et des Grands Chelems. Cette mesure découle des sanctions sportives liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

C’est un comportement hypocrite. Quel est le lien entre le sport et la politique ? Il n’y en a aucun ! Certes, les sportifs de haut niveau représentent un pays, une nation. Ils en portent le maillot, le drapeau. Ils incarnent leur pays. Ils en sont les hérauts, ils en sont fiers. Comment le leur reprocher ? Et lorsqu’ils arrivent au top niveau, lorsqu’ils montent sur la plus haute marche du podium, ils sont fiers d’avoir remporté la compet’ pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur pays. Et c’est bien normal.

Puis, venir leur dire que leur pays s’est mal comporté ici ou là, quelle connerie !!! Voulez-vous que l’on parle du comportement de la France en Indochine, en Algérie, au Malie et ailleurs ? De l’Allemagne ? De l’Italie ? De la Chine ? Des Etats-Unis et de leurs guerres illégales ? D’Israël et de ses guerres sans fin ? Faut-il sanctionner leurs sportifs ? Leurs chanteurs ? Leurs acteurs ? Leurs élites ?

Voici l’hymne russe

Mirra Andreeva n’a rien à voir avec l’invasion de l’Ukraine. C’est une sportibe, rien d’autre. Tête de série n°8 et largement favorite, Mirra Andreeva a tenu son rang face à la surprenante Chwalinska (114e au classement), première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale d’un Grand Chelem parisien. Lors de la remise des trophées, la lauréate a déclaré : « Je regardais Roland-Garros à la télévision depuis toute petite, c’était un rêve de gagner ce tournoi et je n’arrive pas à réaliser. »

Et pourtant, au moment de soulever la coupe Suzanne-Lenglen, la grande championne de 19 ans a été humiliée par les organisateurs. Pas d’hyme russe, pas de drapeau russe. Cela en dit long sur nos élites à nous. Nos Macron, nos Van der Leyen et autres imbéciles.

Pour Mirra Andreeva, voici donc l’hyme russe qui lui a été refusé. Bravo Mirra, nous vous souhaitons une belle carrière !