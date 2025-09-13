Fitch dégrade la note de la France : de AA- à A+

L’agence américaine Fitch Ratings a abaissé, vendredi 12 septembre, la note de la dette souveraine française de AA- à A+, avec perspective stable. Cette décision reflète à la fois la détérioration des finances publiques et une instabilité politique accrue depuis la dissolution de l’Assemblée.

Fitch souligne que la chute du gouvernement lors d’un vote de confiance illustre une polarisation politique croissante, rendant difficile la mise en œuvre d’une consolidation budgétaire crédible. L’agence estime ainsi improbable de ramener le déficit public sous les 3 % du PIB avant 2029, contrairement à l’objectif affiché par le précédent exécutif.

Un déficit et une dette sous tension

Déficit prévu : 5,4 % du PIB en 2025 (au-dessus de la limite européenne de 3 %).

Dette publique : 3 300 milliards d’euros, soit 114 % du PIB.

Cette dégradation fait perdre à la France son “double A”, 13 ans après la perte du “triple A” sous Nicolas Sarkozy (décision de Standard & Poor’s en 2012).

Réactions politiques et économiques

L’ex-ministre de l’Économie Éric Lombard a pris acte de cette décision, tout en soulignant la “solidité de l’économie française”. Il a rappelé que le nouveau Premier ministre engageait une consultation des forces politiques pour tenter d’adopter un budget.

Du côté des marchés, l’impact devrait rester limité : les taux d’emprunt français avaient déjà augmenté ces dernières semaines, anticipant l’impasse budgétaire et l’instabilité politique. Selon l’économiste Stéphanie Villers, la décision de Fitch entérine une situation déjà intégrée par les investisseurs.

Qu’est-ce qu’une agence de notation ?

Ce sont des entreprises privées américaines (les principales étant Fitch Ratings, Moody’s et Standard & Poor’s) qui évaluent la capacité d’un État, d’une entreprise ou d’une institution financière à rembourser sa dette.

Comment fonctionne la notation ?

Les notes vont de AAA (qualité de crédit maximale) à D (défaut de paiement).

Exemple : A+ signifie que la France reste un emprunteur de confiance, mais avec un risque perçu comme plus élevé qu’avec AA-.

Pourquoi cela compte pour la France ?

Une meilleure note rassure les investisseurs et permet à l’État d’emprunter à des taux plus faibles. À l’inverse, une dégradation peut entraîner :

une hausse des taux d’intérêt (donc un coût de la dette plus lourd),

une perte de crédibilité budgétaire et politique,

un signal négatif pour les marchés et les partenaires européens.

Un effet déjà intégré par les marchés ?

Souvent, oui : les investisseurs anticipent les dégradations et ajustent leurs exigences en amont. Mais à long terme, une succession de baisses de note peut peser fortement sur les finances publiques.

Quelles perspectives ?

La note française reste bien notée en catégorie “investment grade”, mais la dynamique est préoccupante :

Hausse des taux d’emprunt = renchérissement du coût du financement de la dette.

Blocage politique = difficulté à mettre en œuvre des réformes structurelles.

Calendrier serré : après Fitch, Moody’s rendra son verdict le 24 octobre, puis Standard & Poor’s le 28 novembre.

En toile de fond, cette dégradation rappelle que la France vit désormais avec une dette massive et un déficit chronique, accentués par le Covid-19, le ralentissement économique et les tensions politiques internes.