Le Premier ministre veut électrifier la France

Sébastien Lecornu a présenté un plan ambitieux pour accélérer l’électrification de la France, en réponse directe aux turbulences géopolitiques récentes au Moyen-Orient.

Une crise comme déclencheur

Prenant appui sur les tensions autour du détroit d’Ormuz, qui ont fait flamber les prix des carburants ces dernières semaines, le Premier ministre a rappelé une vérité qu’il juge fondamentale : « tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons de payer le prix des guerres des autres. » Le cessez-le-feu annoncé ces derniers jours est accueilli comme une bonne nouvelle, mais la leçon reste entière.

10 milliards d’euros par an d’ici 2030

Le cœur du discours est budgétaire : les aides à l’électrification seront doublées, passant de 5,5 à 10 milliards d’euros annuels d’ici à 2030. Une somme qui, promet Lecornu, ne viendra pas creuser les déficits, mais sera dégagée en réorientant les dépenses publiques existantes.

Le logement, priorité numéro un

Dès la fin 2026, l’installation de chaudières à gaz sera interdite dans les constructions neuves. Un million de pompes à chaleur devront être installées chaque année d’ici 2030. Le secteur du logement social est particulièrement visé : 2 millions de logements sociaux sortiront du gaz d’ici à 2050. Cent territoires pilotes seront sélectionnés pour s’engager dans une trajectoire « zéro gaz » avant 2030.

La voiture électrique pour tous

Sur le front des transports, l’objectif est fixé à deux véhicules neufs sur trois électriques d’ici 2030. Pour y parvenir, le gouvernement relance dès juin un dispositif de leasing social avec au moins 50 000 véhicules à loyer modéré. Cinquante mille véhicules supplémentaires seront également subventionnés pour les travailleurs essentiels — infirmières, aides-soignantes, artisans. Les entreprises, et notamment les PME, bénéficieront de nouvelles aides pouvant atteindre 100 000 euros par véhicule utilitaire ou poids lourd électrique.

Souveraineté énergétique et réindustrialisation

Lecornu a tenu à insister sur la dimension industrielle du plan : électrifier sans produire en France ne serait, selon lui, « pas une solution. » Il a également lié cette stratégie énergétique à une révision de la programmation militaire, présentée en Conseil des ministres, face à la montée des « guerres hybrides. »

Un discours de planification à la française

Le Premier ministre a conclu sur une ambition assumée : faire de cette crise une opportunité, en reprenant la tradition française de « planification dans les moments décisifs. » Les ministres concernés sont attendus dans les prochains jours pour détailler l’ensemble des mesures.

Lecornu veut que les 2/3 des véhicules neufs vendus en 2030 soient électriques.

Ok, mais surtout évitez un choc avec, votre voiture électrique pourrait être considérée comme irréparable même quasi neuve, car le constructeur préconise le changement de la batterie = coût du… pic.twitter.com/RVL5Xb0HPo — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) April 10, 2026