Encéphalogramme plat pour l’industrie nucléaire dans le monde

Le rapport annuel 2025 « World Nuclear Industry » vient de sortir et confirme un stand-by général dans la création de réacteurs nucléaires. Excepté en Chine.

Au 1ᵉʳ janvier 2026, il y avait 404 réacteurs nucléaires en service dans le monde entier, cinq de moins qu’un an auparavant. Onze pays, contre 16 il y a seulement deux ans, possèdent des réacteurs en construction.

L’an passé, seulement quatre réacteurs ont été couplés au réseau : un en Inde, un en Russie et deux en Chine. Une année blanche qui ne fait que confirmer une tendance générale au statu quo.

Construction de centrales en Chine

L’Europe de son côté ne compte plus que 98 unités après la fermeture de trois centrales en Belgique.

En revanche, avec 36 projets actifs sur son territoire, la Chine domine et de loin l’activité de construction de centrales. Un pays qui, contrairement à beaucoup d’autres, gère au mieux le mix énergétique.

Vieillissement du parc nucléaire

L’autre constat établi par le rapport : c’est l’augmentation de l’âge moyen du parc nucléaire : 32 ans ! Mais pour plus de 104 réacteurs, soit plus d’un sur trois, la longévité monte à 41 ans d’exploitation.

Pour les 15 auteurs de ce rapport qui fourmille d’informations essentielles, 2025 est une année charnière. On assiste à un réel basculement. L’énergie renouvelable devient archidominant et fait prendre un « coup de vieux » au nucléaire.

Ce rapport précise en passant qu’au cours des onze premiers mois de 2025, la Chine a connecté 275 gigawatts, un nombre astronomique de capacités photovoltaïques.

Télécharger le rapport ICI