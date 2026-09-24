Carburants, budget, Gaza : trois crises qui se télescopent

À Paris comme à New York, cette journée du 24 septembre est dominée par trois dossiers qui se répondent : la crise énergétique qui frappe les Français, le casse-tête du budget 2027 et le bras de fer diplomatique autour de Gaza. Trois fronts différents, mais une même question : jusqu’où les crises internationales peuvent-elles peser sur la France ?

Carburants : 450 millions d’euros pour tenter de calmer la pression

La hausse des prix des carburants oblige désormais le gouvernement à renforcer son dispositif d’aide. Le 22 septembre, l’exécutif a annoncé 450 millions d’euros supplémentaires pour soutenir les Français et les professionnels les plus exposés.

Le dispositif « grands rouleurs » est notamment élargi : le nombre potentiel de bénéficiaires passe de 3 à 5,5 millions. Des mesures spécifiques concernent également les pêcheurs, les agriculteurs, le bâtiment, les aides à domicile et les infirmiers libéraux.

Le gouvernement explique cette flambée par les conséquences du conflit au Moyen-Orient, notamment les perturbations liées au détroit d’Ormuz, mais aussi par les destructions de capacités de production et de raffinage au Moyen-Orient, en Russie et en Ukraine.

Problème : ces aides interviennent alors même que les finances publiques sont déjà sous forte tension.

Budget 2027 : 54 milliards d’euros à trouver

C’est l’autre équation impossible à résoudre pour l’exécutif.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu table sur environ 54 milliards d’euros d’économies ou d’efforts budgétaires en 2027 pour tenter de ramener le déficit public à 5 % du PIB.

Car le déficit devrait finalement atteindre 5,4 % du PIB en 2026, alors que l’objectif initial était de 5 %. Sans mesures supplémentaires, Bercy estime qu’il pourrait dépasser 6,5 % en 2027.

Dans le même temps, la dette publique continuerait de progresser. Elle pourrait atteindre 121,7 % du PIB en 2027, selon les projections gouvernementales.

Le paradoxe est donc particulièrement visible : l’État doit dépenser davantage pour amortir le choc énergétique au moment même où il doit réduire ses dépenses pour contenir le déficit.

C’est désormais l’une des principales difficultés politiques du budget 2027.

À New York, Netanyahou face à une ONU profondément divisée

Pendant ce temps, à New York, la crise du Proche-Orient domine l’Assemblée générale des Nations unies.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou doit prendre la parole ce jeudi 24 septembre pour défendre l’action militaire de son pays à Gaza et réaffirmer sa volonté de poursuivre la guerre contre le Hamas.

De Gaza à la pompe à essence : une même crise énergétique

Ces trois dossiers peuvent sembler éloignés. Ils sont pourtant étroitement liés.

La guerre au Moyen-Orient contribue à la tension sur les marchés de l’énergie. Cette tension se répercute sur les carburants. La hausse des prix oblige ensuite l’État à multiplier les dispositifs de soutien, alors que ses finances sont déjà fragilisées.

À New York, on parle de guerre et de diplomatie. À Paris, on parle de carburant et de milliards d’euros. Pour les Français, les deux crises finissent pourtant par se rejoindre à la pompe, dans les factures et dans le budget de l’État.

Et c’est précisément cette articulation entre géopolitique, énergie, pouvoir d’achat et dette qui pourrait constituer l’un des grands enjeux de l’automne 2026.