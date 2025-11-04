La France face à une « sorcellerie fiscale

L’économiste Marc Touati dénonce des chiffres de croissance « incompréhensibles ». Et fustige la multiplication des taxes votées à l’Assemblée nationale.

Dans une intervention exceptionnelle un lundi, l’économiste Marc Touati a vertement critiqué les récents chiffres de croissance française et la « folie fiscale » qui s’empare de l’Assemblée nationale, n’hésitant pas à parler de dérive vers « le communisme ».

Une croissance « miraculeuse » mais suspecte

Le PIB français a affiché une hausse de 0,5% au troisième trimestre 2025, un chiffre qualifié d' »incompréhensible » par l’économiste. Cette performance contraste violemment avec tous les indicateurs avancés, notamment l’indice des directeurs d’achat qui stagnait à 48,8, bien en dessous du seuil de croissance de 50.

« On se moque de nous », affirme Touati, soulignant que même le ministre de l’Économie Antoine Armand a qualifié ces résultats de « performance remarquable » — un terme codé signifiant selon lui qu’il y a un problème. L’économiste démontre que, hors effets exceptionnels du commerce extérieur, le PIB français aurait en réalité reculé de 0,4%.

Le chômage, révélateur de la vraie situation

La réalité économique se manifeste dans les chiffres du chômage : le taux français grimpe à 7,6%, contre 6,3% dans la zone euro. La France se classe ainsi cinquième pays de l’Union européenne pour le chômage. Plus alarmant encore, le taux de chômage des moins de 25 ans atteint 18,3%, soit près de 4 points au-dessus de la moyenne européenne.

Une avalanche de nouvelles taxes

L’Assemblée nationale a voté une série de mesures fiscales que Marc Touati qualifie de « sorcellerie fiscale », reprenant l’expression du ministre de l’Économie :

Augmentation de la taxe sur les grandes entreprises

Doublement de la taxe sur les GAFAM (que les consommateurs paieront selon l’économiste)

Taxation des « super-dividendes »

Et surtout, un impôt sur la fortune « improductive » proposé par le MoDem

Cette dernière mesure, adoptée avec le soutien d’une alliance inhabituelle allant du RN au PS, vise les patrimoines supérieurs à 1,3 million d’euros et inclut notamment l’assurance-vie en fonds euros. « On a franchi une ligne rouge », s’alarme Touati, dénonçant un « flicage » des avoirs des Français.

Des conséquences dramatiques annoncées

L’économiste prédit un cercle vicieux : l’augmentation des impôts va provoquer un effondrement de l’activité économique, une hausse du chômage vers 9%, et paradoxalement une aggravation du déficit public. Il anticipe également un exode fiscal massif, touchant non seulement les très riches, mais aussi la classe moyenne supérieure.

Pour 2026, ses prévisions sont sombres : déficit public à 6% du PIB et dette publique dépassant 122% du PIB, plaçant potentiellement la France devant l’Italie.

Un appel à la « thérapie de choc bienveillante »

Face à cette situation, Marc Touati plaide pour sa « thérapie de choc bienveillante » : une vraie baisse des impôts pour tous, couplée à une réduction drastique des dépenses publiques. Il évoque même la création d’un nouveau parti politique pour porter ce message.

L’économiste estime que le budget actuel ne passera pas et prévoit une motion de censure, entraînant une nouvelle crise politique. « La crise politique française est loin d’être terminée », conclut-il.

La France reste le deuxième pays au monde pour la pression fiscale (45,2% du PIB), juste derrière le Danemark, selon les derniers chiffres d’Eurostat.